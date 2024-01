Aus 130 Metern: Höhenretter holen verletzten Techniker von Windrad Stand: 11.01.2024 16:40 Uhr Auf einem Feld im Landkreis Rostock ist es am Donnerstag zu einer spektakulären Rettungsaktion gekommen. Ein verletzter Techniker konnte ein Windrad in 130 Metern Höhe nicht mehr alleine verlassen.

In einem Windpark in Groß Schwiesow im Landkreis Rostock ist ein Monteur in einer spektakulären Rettungsaktion aus der Gondel eines Windrades abgeseilt worden - aus rund 130 Metern Höhe. Der 32-jährige Mann hatte sich bei Wartungsarbeiten in der Gondel der Windkraftanlage an der Schulter verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten ihn zunächst nicht herunterbringen.

Mann ist stabil

Erst die Höhenretter der Rostocker Berufsfeuerwehr holten ihn in einer sogenannten Schleifkorbtrage aus dem Windrad. Dazu wurde der Monteur außen an der Windkraftanlage abgeseilt. Nach Angaben der Rettungskräfte ist der Zustand des Mannes stabil. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

