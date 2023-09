Aurora Borealis: Seltene Polarlichter am Nachthimmel über MV Stand: 25.09.2023 11:00 Uhr In der Nacht zum Montag hat sich am Himmel über Deutschland erneut ein seltenes Naturschauspiel gezeigt: Polarlichter erhellten die Nacht in leuchtenden Grün- und Rottönen. In Mecklenburg-Vorpommern war das Lichtspiel in einzelnen ländlichen Teilen sichtbar.

Grün, Lila, Gelb und Rot - in vielen Farben haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Polarlichter den Himmel über Teilen von Mecklenburg-Vorpommern zum Leuchten gebracht. Das seltene Naturschauspiel wird durch energiereiche Partikel der Sonne ausgelöst, wenn diese bei Sonnenstürmen und durch Eruptionen ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen. Häufig sind die Aurora Borealis, oder auch Nordlichter genannt, in den skandinavischen Ländern in der Zeit der Polarnächte von Mitte November bis Mitte Januar zu beobachten. Vor allem an den Polen werden die Teilchen dann vom Magnetfeld der Erde abgelenkt und bringen die Atmosphäre zum Leuchten.

Starke Sonnenaktivität und beste Jahreszeit

Bereits im Frühjahr hatte es in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern häufigere Sichtungen von Nordlichtern gegeben. Das vermehrte Auftreten ist laut einem Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nicht ganz ungewöhnlich. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum, hieß es. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken.

Lichter auch in andere Teilen Deutschlands

Auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen konnten Menschen in der Nacht das Himmelsschauspiel beobachten. In den sozialen Netzwerken sind spektakuläre Aufnahmen zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.09.2023 | 19:30 Uhr