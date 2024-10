Kräuterdrinks und Fruchtpüree: Bio-Betriebe aus MV in Hamburg Stand: 13.10.2024 14:01 Uhr Acht kleine Unternehmen aus unserem Land präsentieren sich heute auf der BioNord in Hamburg - und zwar gemeinsam. Die Messe hat sich seit der ersten Auflage vor 20 Jahren zu einer wichtigen Fachmesse für die Biobranche aus Norddeutschland entwickelt.

von Franziska Drewes

Es ist der gemeinsame Messeauftritt für kleine Bio-Betriebe aus dem Land. Alle acht Unternehmen zeigen sich zusammen in der Messe Hamburg an einem Stand. Mit dabei ist zum Beispiel Berrigarden aus Lutheran. Das Unternehmen stellt Fruchtpasten her, etwa für Fruchtriegel. Es bietet auch Fruchtpüree gefroren an, das dann für Kuchen oder Joghurt verwendet werden kann. Auch dabei: Ostsee Probiotika, eine Familienmanufaktur, die Fermentgetränke mit Milchsäurebakterien und Kräutern produziert. Die sollen für eine gesunde Darmflora sorgen. Die Gourmetmanufaktur Klepelshagen ist ebenfalls mit nach Hamburg gereist. Sie verarbeitet zum Beispiel Fleisch von Rindern, die auf dem Gut Klepelshagen fast das ganze Jahr über auf artenreichen Wiesen grasen.

Unternehmen wollen bekannter werden

Die BioNord zieht hauptsächlich den Fachhandel an. Gastronomen, Hotelbesitzer, Vertreter von Biomärkten, Reformhäusern und dem Lebensmitteleinzelhandel schauen sich dort um, suchen nach neuen Produkten. Hamburg als Zentrum der Metropolregion ist für die Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern sehr interessant. Sie erhoffen sich neue Absatzmärkte für ihre Produkte. Auch neue Kooperationen, zum Beispiel mit Restaurants. Das geschieht vor dem Hintergrund eines klaren Trends: Immer mehr Menschen entscheiden sich für Bioprodukte. Das geht aus dem aktuellen Branchenreport hervor, den der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft vorgelegt hat. Vor allem beliebt sind demnach gerade Bio- Pflanzendrinks, Bioeier und Fleischersatzprodukte.

Messeauftritt ist für kleine Betriebe kostspielig

So ein Messeauftritt ist nicht günstig, sagt Cathérine Reising, Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern. Und die acht teilnehmenden Betriebe aus dem Land sind eher klein. Sie wurden daher von der Marketinggesellschaft unterstützt. Der Verein aus Bentwisch kümmert sich um regionale Produzenten. Er hilft dabei den kleinen Betrieben, die oft gar nicht die Zeit und das Geld für große Vermarktungsstrategien haben. Der Verein hatte im Vorfeld eine Ausschreibung des Landwirtschaftsministeriums gewonnen, mit dem Ziel, dass sich Unternehmen auf einer Regionalmesse präsentieren können. Das Preisgeld: rund 18.000 Euro. Mithilfe dieses Geldes konnte nun der erste Gemeinschaftsstand des Landes auf der BioNord in Hamburg finanziert werden.

