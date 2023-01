"Arcadis-Ost 1": Weiterer Ostsee-Windpark vor Rügen am Netz Stand: 18.01.2023 10:47 Uhr In der Ostsee vor Rügen liefert ein weiterer Windpark jetzt Strom. "Arcadis-Ost 1" produziert seit vergangener Woche Windenergie, wie das belgische Energieunternehmen Parkwind mitteilte.

Mit dem Bau der Fundamente war im vergangenen Juni begonnen worden, im November wurden dann mit Hilfe eines Schwimmkranes die ersten Turbinen installiert. Letztendlich soll der Windpark über 27 Windräder verfügen und eine Leistung von 257 Megawatt liefern. Laut Parkwind könnten damit rein rechnerisch bis zu 290.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Weitere Informationen Windkraft-Ausbau in MV: Nur 15 neue Windräder in 2022 Mecklenburg-Vorpommern geht beim Windkraft-Ausbau die Puste aus. Andere Bundesländer stehen deutlich besser da. mehr

"Arcadis-Ost 1" steht 19 Kilometer vor Rügens Küste

Der Windpark ist von Rügens Küste 19 Kilometer entfernt. In den kommenden Jahren will das spanische Energieunternehmen Iberdrola zwei weitere Offshore-Windparks vor Rügen fertigstellen. Zusammen mit dem bereits fertigen Windpark "Wikinger" wird allein Iberdrola in der Ostsee vor Rügen eine Leistung von rund 1,1 Gigawatt erzeugen.

Ausbauziele angehoben

Die weitaus meiste deutsche Offshore-Windenergie kommt aktuell mit 7 Gigawatt von Anlagen in der Nordsee. Deutschland hat seine Offshore-Ziele im vergangenen Jahr angehoben. Vorgesehen ist nun eine installierte Leistung von mindestens 30 Gigawatt bis 2030.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.01.2023 | 15:00 Uhr