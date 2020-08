Stand: 13.08.2020 06:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

Anklam will mehr Fahrradtouristen anlocken

Die Stadt Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will bis zum Frühjahr erstmals ein Tourismuskonzept erarbeiten. Daran beteiligen sich auch Bürger, wie am Mittwochabend bei einem Workshop in der Nikolaikirche. Knapp 40 Anklamer brachten dabei ihre Vorschläge und Ideen ein. Unter anderem wurden die wenigen öffentlichen Toiletten bemängelt sowie mehr Angebote für junge Urlauber und Familien gefordert. Auch in der Gastronomie müsse noch mehr geboten werden, wie zum Beispiel ein Fischrestaurant, hieß es.

Potenzial bei Urlaubern mit Fahrrad

Thema war auch ein besserer Nahverkehr für Urlauber und preiswerte Unterkünfte für Fahrradtouristen. Die Stadt sehe in dieser Gruppe von Urlaubern viel Potential, sagte Bürgermeister Michael Galander (IfA) zu NDR 1 Radio MV. Die Fahrradtouristen würden auf dem Weg nach Usedom neben Peenatal und Stadtbruch auch Anklam besuchen. Jedoch hinke der Ausbau von Radwegen in der Region hinterher, sagte Galander. Vergangenes Jahr zählte Anklam etwas mehr als 19.000 Übernachtungen – gut 6.000 weniger als noch 2012.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.08.2020 | 06:30 Uhr