Stand: 25.03.2020 09:58 Uhr Anklam: Zuckerfabrik gibt Ethanol an Apotheken aus

Wegen des großen Andrangs in der Vorwoche hat die Zuckerfabrik in Anklam am Mittwoch erneut Bioethanol an zugelassene Apotheker ausgegeben. Damit können diese dringend benötigtes Desinfektionsmittel herstellen.

Lange Schlangen vor der Zuckerfabrik

Kurz nach dem Start der Aktion am Mittwochmorgen bildeten sich vor der Zuckerfabrik lange Warteschlangen, Apothekerinnen und Apotheker kamen unter anderem aus Schwerin, Rostock und Neustrelitz. Ein Apotheker aus der Landeshauptstadt sagte NDR 1 Radio MV, im Internet seien die Zutaten für Desinfektionsmittel zu einem normalen Preis nicht mehr zu bekommen. Er versuche nun 150 Liter Ethanol zu erhalten, um daraus etwa 200 Liter Desinfektionsmittel herzustellen. Damit versorge er Arztpraxen und Privathaushalte.

Keine Mengenbeschränkung für Bioethanol-Ausgabe

Der Geschäftsführer der Zuckerfabrik in Anklam sagte, man werde an diesem einen Tag etwa 10.000 Liter Bioethanol ausgeben. Eine Mengenbeschränkung gebe es nicht. Apotheker müssen für den Erhalt eine Kopie der Betriebserlaubnis dabeihaben, außerdem einen eigenen Kugelschreiber zum Unterzeichnen des Lieferscheins. Die Zuckerfabrik hatte in der vergangenen Rübenkampagne rund 1,6 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet. Daraus wird neben Zucker auch Bioethanol und Biomethan gewonnen. Nach Angaben des Geschäftsführers soll es während der Coronakrise jede Woche eine solche Ausgabe geben.

Kontakt Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.03.2020 | 05:30 Uhr