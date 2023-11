Stand: 19.11.2023 10:47 Uhr Anklam: Märchenzeit an der Vorpommerschen Landesbühne

An der Vorpommerschen Landesbühne beginnt heute die Märchenzeit. Das Kinderstück "Pinocchio" feiert am Theater in Anklam Premiere. Die Geschichte der Holzpuppe, die ein richtiger Junge werden möchte, ist bekannt. Intendantin Anna Engel findet, dass sie Kindern Mut dabei machen kann, ihren Weg auch in schwierigen Zeiten zu gehen. Das Märchen wird bis Ende Januar 23 Mal aufgeführt und zwar in den Theatern in Anklam, Barth und Zinnowitz. Darüber hinaus zeigt die Landesbühne um die Weihnachtszeit auch das Stück "An der Arche um Acht". Darin machen sich Pinguine Gedanken um Gott und die Welt. Premiere: 3. Dezember.

