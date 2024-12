Altentreptow: Polizei ermittelt Verdächtigen nach Brandstiftungen Stand: 13.12.2024 10:45 Uhr Ein 24-jähriger Altentreptower soll für drei Brandstiftungen und 14 weitere Straftaten im November und Dezember 2024 verantwortlich sein. Im Laufe der Ermittlungen hatte sich der Verdacht erhärtet.

Nach drei absichtlichen Bränden in Altentreptow bei Neubrandenburg, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Ende November hatte dreimal kurz nacheinander in einer Gartenanlage am Klosterberg in der Stralsunder Straße gebrannt. Der 24-Jähriger aus Altentreptow muss sich nun vor Gericht verantworten.

Verdächtig in insgesamt 17 Fällen

Neben den drei Brandstiftungen, gilt er bei 14 anderen Straftaten aus dem November und Dezember als Beschuldigter, so eine Sprecherin der Polizei. Unter anderem werden ihm Sachbeschädigungen, Diebstahl und das Vortäuschen von Straftaten vorgeworfen. Ein anfänglicher Tatverdacht der Polizei habe sich im Laufe der Ermittlungsarbeiten bestätigt, so die Sprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte