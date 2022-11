Altenpleen: Neuer Bürgermeister nach Patt in Stichwahl ausgelost Stand: 07.11.2022 14:53 Uhr Martin Diedrich (parteilos) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Altenpleen bei Stralsund. Das Besondere: Nach einem Patt musste er ausgelost werden. Es ist das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern, dass ein Los eine Bürgermeisterwahl entscheidet.

Diedrich und sein Konkurrent Jens Räbiger (parteilos) erhielten am Sonntag jeweils 204 Stimmen. Wahlleiter Karsten Röber sagte am Wahlabend, dass mehrmals nachgezählt wurde, um absolut sicher zu sein. Mecklenburg-Vorpommerns Kommunalwahlgesetz sieht vor, dass in solch einem Fall das Los entscheiden muss. Wahlleiter Röber zog dieses am Montagnachmittag bei einer Tagung des öffentlichen Wahlausschusses.

Wahl mithilfe von Überraschungseiern

"Wir haben Überraschungseier genutzt, beziehungsweise den Inhalt aus den Überraschungseiern - diese gelben Plastekugeln", erklärte Ines Materna-Braun von der Gemeinde. Man habe sich bei dem Verfahren über das Internet vom Fall einer anderen deutschen Gemeinde inspirieren lassen. "Im Amt gab es dann noch Schokolade", hieß es weiter.

Bürgermeister Behrndt war zuvor zurückgetreten

Diedrich sagte nach dem Los, er müsse seine Gedanken erst einmal sammeln. "Ich glaub', das hat man mir eben auch angesehen", sagte er. Sein Kontrahent sagte, es fühle sich an wie nach einem Mau-Mau-Spiel, bei dem man verloren habe. Die Wahl war notwendig geworden, weil der langjährige Bürgermeister Rainer Behrndt (parteilos) aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Wahlbeteiligung bei 51,12 Prozent

Bereits beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen trennten die beiden parteilosen Kandidaten Jens Räbiger und Martin Diedrich gerade einmal fünf Stimmen. Knapp 800 Menschen waren zur Wahl aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 51,12 Prozent.

