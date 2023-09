Aktionswoche gegen Suchtgefahren in Rostock startet Stand: 18.09.2023 07:02 Uhr In Rostock startet am Vormittag die Aktionswoche gegen Suchtgefahren. Dabei geht es bis einschließlich Mittwoch unter anderem um Alkohol, Drogen, Internetsucht und Glücksspiel.

Die Rostocker Aktionswoche gegen Suchtgefahren soll um 10 Uhr am Vormittag mit einer Veranstaltung zum Thema Glücksspiel starten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ab wann man von einer Glücksspiel-Sucht sprechen kann. Am Nachmittag soll ein Seminar folgen, dass mögliche Wege aus der Zigarettensucht thematisiert. Der größte Programmpunkt in diesem Jahr ist das für Dienstagnachmittag angesetzte Suchtsymposium der Rostocker Unimedizin zum Thema "Sucht und Suizid".

VIDEO: Abwasseranalyse: Hoher Konsum illegaler Drogen in MV (4 Min)

Mehr harte Drogen in MV, Rostock keine Ausnahme

Durch Abwasseranalysen in mehr als 100 Städten konnten Wissenschaftler im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) nachweisen, dass immer mehr Menschen in Europa harte Drogen wie Kokain, MDMA, Speed und Crystal Meth konsumieren. Anfang September sind die Ergebnisse einer Abwasserstudie der Technischen Universität Dresden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht worden, welche der NDR in Auftrag gegeben hatte. Demnach sind harte Drogen auch im deutschen Nordosten auf dem Vormarsch. So wurden in den Abwässern der Städte Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Greifswald im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Amphetaminrückstände nachgewiesen. Ein Vergleich mit Daten aus den Jahren 2017 und 2020 zeigt eine Steigung des Kokain-Konsums in Rostock um ganze 120 Prozent. Auch Speed (plus 25 Prozent) und Ecstasy (plus 20 Prozent) werden demnach in der Hansestadt immer häufiger konsumiert.

