Aktion für Demokratie: Mehr als 50 Schulen in MV machen mit Stand: 06.06.2024 06:51 Uhr Unter dem Motto „IchStehAuf" setzen Schulen heute bundesweit ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie. Dabei gestalten die Schüler den Tag mit eigenen Ideen und Projekten, in denen Vielfalt, Respekt und Toleranz zum Ausdruck kommen.

In Mecklenburg-Vorpommern wollen mehr als 50 Schulen mitmachen, darunter etwa die Goethe-Grundschule aus Neustadt Glewe, die Regionale Schule "Siegfried Marcus" aus Malchin und die Förderschule Eggesin. Die Don-Bosco-Schule in Rostock plant eine Austauschrunde zwischen Schülerinnen und Schülern und Mitgliedern der Inklusions-Basketballmannschaft der Rostock Seawolves. Die Kinder und Jugendlichen sollen damit einen Einblick bekommen, was Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen in ihrem Alltag erfahren, so Gert Mengel, Schulleiter der Don-Bosco-Schule.

Gymnasium in Waren produziert Social-Media-Videos

Das mehrfach ausgezeichnete Bildungszentrum für Gymnasiasten und mehrere Ausbildungsberufe in Waren an der Müritz hatte bereits als Schule ohne Rassimus Aufmerksamkeit erlangt. Heute wollen die Jugendlichen den Hashtag #IchStehAuf auf den Schulhof sprühen. Außerdem werden von vielen Schülerinnen und Schülern kleine Videostatements mit ihren Meinungen zum Thema Demokratie und Toleranz aufgenommen, die dann in den Social-Media-Kanälen geteilt werden.

Kinder und Jugendliche bekommen verschiedene Einblicke

Die Initiative "IchStehAuf" ist eine Aktion in Kooperation mit der Verlagsgruppe DIE ZEIT und der ARD. Schirmherr der Kampagne ist Bundespräsident Steinmeier.

