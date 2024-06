Stand: 13.06.2024 15:03 Uhr Ahrenshoop: Tatort-Star Axel Prahl eröffnet 23. Jazzfest

Mit einem Konzert von Axel Prahl und seinem Inselorchester beginnt am Donnerstagabend das 23. Ahrenshooper Jazzfest auf Rügen. Der 64-Jährige, der seit 2002 als Tatort-Kommissar bekannt ist, singt und spielt ausgezeichnet Gitarre. Bis zum Sonntag werden Musiker auf diversen Bühnen auftreten - allein am Freitag stehen zehn Konzerte an. Mit The Jakob Manz Project kommt zum Beispiel junger Jazz aus Deutschland in das Ostseebad. Am Sonnabend tritt unter anderem die Leipziger Gruppe Doktor Donner auf. Das Abschlusskonzert gibt der Ahrenshooper Social Club.

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz Landkreis Vorpommern-Rügen