Afrikanische Schweinepest: Auswirkung für Landwirte in Vorpommern Stand: 24.09.2021 15:20 Uhr Im Kreis Uckermark in Brandenburg ist vor zwei Wochen bei einem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Das hat Auswirkungen auf Schweinehalter im Land.

Ein Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Brandenburg wirkt sich auf Schweinehalter in Vorpommern aus. Vor zwei Wochen war 14 Kilometer vor der Landesgrenze ein totes, mit ASP infiziertes Wildschwein gefunden worden. Das Land Brandenburg hat daraufhin eine Schutzzone errichtet. Deren Radius reicht bis in den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Schweinehalter betroffen

Deshalb seien dort auch zwei Betriebe und zwei private Schweinehalter von den nun geltenden Restriktionen betroffen, sagte Vizelandrat Jörg Hasselmann zu NDR 1 Radio MV. Die Hausschweine stehen nun unter Beobachtung. Sie können zwar geschlachtet werden, müssten aber zuvor auf das ASP-Virus vom Veterinäramt getestet werden.

Zweiter Schutzzaun wird gebaut

In dieser Woche hat das Land knapp sechs Millionen Euro für den Bau eines zweiten Schutzzauns zu Polen und Brandenburg bewilligt. Nach Angaben von Vizelandrat Hasselmann laufen bereits die Ausschreibungen. Der Bau des Zauns könnte noch im Oktober beginnen.

