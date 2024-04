Abitur 2024: Prüfungen starten in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 22.04.2024 06:43 Uhr Von heute an heißt es für viele Schülerinnen und Schüler: Noch einmal zusammenreißen und konzentrieren. In Mecklenburg-Vorpommern starten die Abiturprüfungen.

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. Etwa 5.300 Schülerinnen und Schüler wollen in diesem Jahr im Land das Abitur ablegen. Los geht es in diesem Schuljahr mit den Sprach-Fächern. In Französisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch und Niederdeutsch werden heute die Klausuren geschrieben.

Abitur soll vergleichbarer werden

Am Donnerstag folgt Deutsch, am 3. Mai Englisch und am 7. Mai Mathematik. Diese drei Prüfungen schreiben die Abiturienten in mehreren Bundesländern parallel, weil sie identische Aufgaben aus einem Prüfungs-Pool enthalten, auf den sich die Länder geeinigt haben. So soll das Abitur unter den Bundesländern vergleichbarer werden.

Mehr Zeit für Mathe-Abi

Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie finden die Prüfungen in diesem Jahr wieder ohne besondere Bedingungen statt. Allerdings hat das Landesbildungsministerium die schriftlichen Mathe-Prüfungen geändert. In den Klausuren bekommen die Abiturienten 30 Minuten mehr Zeit und bei den Aufgaben mehr Wahlmöglichkeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule