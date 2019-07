Stand: 05.07.2019 14:47 Uhr

AWO-Kreisverband will Mallorca-Kita schließen

Der AWO-Kreisverband Schwerin-Parchim will das umstrittene Kita-Projekt auf Mallorca beenden. Das hat der Vorstand am Donnerstagabend beschlossen. In einer Pressemitteilung des Verbandes heißt es, dass der Kreisverband das Projekt bis Dezember ordentlich abwickeln will.

Vorstandsvorsitzender: "Wieder Projekten im Land widmen"

Die ersten Schritte für die Abwicklung seien bereits eingeleitet, hieß es. Was das konkret bedeutet, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Nach Angaben des Kreisverbandes wurde der AWO-Landesverband bereits intern am 20. Mai über den Stand der Entwicklung informiert. Der Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes, Uwe Kunik, begrüßte die Entscheidung: Dem NDR MV sagte Kunik, nun könne sich die AWO endlich wieder den Projekten im Land widmen und die Menschen hier unterstützen.

Bundesverband zeigte sich erleichtert

Auch der Bundesverband zeigte sich erleichtert. Die Begründung zum Betrieb einer Kita auf Mallorca konnten wir nie nachvollziehen, so der AWO-Bundesvorstandsvorsitzende Wolfgang Stadler. Der AWO-Kreisverband Schwerin-Parchim hatte die Mallorca-Kita im Jahr 2016 eröffnet, um nach eigenen Angaben Nachwuchskräfte für die Kinderbetreuung in Schwerin und Umgebung zu gewinnen. Da nachweisbare Erfolge ausblieben, war das Projekt massiv in die Kritik geraten.

