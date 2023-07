Stand: 19.07.2023 19:02 Uhr A24 bei Neustadt-Glewe: Schwerer Unfall mit Lkw

Auf der A24 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt- Glewe hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dort war ein Lkw-Fahrer in den Sperranhänger einer Baustelle gefahren. Der Mann aus Belarus blieb unverletzt. Er schob das Baustellenfahrzeug allerdings gegen ein weiteres Fahrzeug in der Baustelle. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Autobahn 24 Richtung Hamburg musste wegen des Unfalls gesperrt werden. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war am Abend noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.07.2023 | 19:00 Uhr