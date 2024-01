Stand: 30.01.2024 06:16 Uhr A24: Sperrung zwischen Hagenow und Wittenburg

Die A24 wird am Dienstag und Mittwoch zwischen Hagenow und Wittenburg jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Dort werden unter anderem Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke vorgenommen. In Richtung Hamburg wird die Autobahn dienstags gesperrt, am Mittwoch wird dann in Fahrtrichtung Berlin gearbeitet. Umleitungen sind ausgeschildert.

