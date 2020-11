A20: Stundenlange Sperrung nach Lkw-Unfall Stand: 05.11.2020 15:01 Uhr Die A20 ist nahe Bobitz in Richtung Wismar mehre Stunden lang voll gesperrt gewesen. Ein Lkw blockierte die Fahrbahnen. Er war am Morgen bei einem Unfall umgekippt.

Nach einem Unfall ist ein Lkw auf der A20 nahe Bobitz in Richtung Wismar umgekippt liegengeblieben. Der Abschnitt war bis zum Nachmittag voll gesperrt. Mittlerweile rollt der Verkehr wieder. Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 6:30 Uhr. Der Lkw-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, er habe sich erschreckt, als ein Auto ihn überholte und daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Fahrer schwer verletzt

Der 29-Jährige wurde beim Aufprall eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Zusätzlich zu den Freiwilligen Feuerwehren Bobitz und Groß Krankow war auch der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Rehna zum Abpumpen der Dieseltanks vor Ort. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukloster waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.11.2020 | 15:00 Uhr