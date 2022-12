43 Menschen aus MV für ihr Ehrenamt ausgezeichnet Stand: 03.12.2022 12:45 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in der IHK zu Schwerin 43 Menschen aus dem Land für ihr besonderes Engagement mit der Ehrennadel Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Anlass ist der Internationale Tag des Ehrenamtes am Montag.

Zwei Jahre konnte die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.Trotzdem engagierten sich 600.000 Menschen in MV weiter unter schwersten Bedingungen ehrenamtlich und haben ihre freie Zeit in Kulturvereinen, bei der Feuerwehr oder im karitativen Bereich investiert. Sie helfen anderen, ohne einen Cent dafür zu bekommen. Dieses Engagement würdigt das Land.

“Sichtbares Zeichen für außergewöhnliches Engagement”

Bei der Verleihung geht es aber nicht nur darum, die “Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in unserem Land zu bewundern”, so Schwesig, sondern auch darum, hervorzuheben, dass das Ehrenamt nicht selbstverständlich sei, es brauche immer auch Unterstützung: “Das war in der Corona-Pandemie der Fall und ist auch so in der Energiekrise. Als Land haben wir uns erfolgreich für eine Strom- und Gaspreisbremse eingesetzt. Das gibt den Menschen, Unternehmen und auch Vereinen Planungssicherheit. Und dort, wo die Hilfen des Bundes nicht greifen, werden wir mit unserem Härtefallfonds in Höhe von zehn Millionen Euro den ehrenamtlichen Bereich unterstützen”, so die Ministerpräsidentin.

Diese Menschen aus MV haben die Ehrennadel erhalten

Ausgezeichnet wurde zum Beispiel Hans-Joachim Finn aus Katschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Er kümmert sich um ältere Menschen, die einsam sind. Zudem hat auch Peter Heinemann aus Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Ehrennadel bekommen. Er setzt sich für die Kleingartenkultur ein und hilft Geflüchteten.

Elisabeth Jochem aus Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) engagiert sich hingegen in der Sterbebegleitung und wurde für ihr Engagement ebenfalls mit der Ehrennadel ausgezeichnet, so auch Christine Rudolph für ihr kulturelles Engagement in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Auch der langjährige Feuerwehrmann Hans-Günther Hübner aus Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald), der frühere Pastor Martin Bartels aus Benz (Landkreis Nordwestmecklenburg) sowie die in der Migrationshilfe aktive Birgit Behl aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erhielten die Ehrennadel.

Zwei Frauen aus dem Landkreis Rostock gehören ebenfalls zu den Ausgezeichneten. Ministerpräsidentin Schwesig hat die Leiterin des Güstrow Literaturkreises Rita Buchweitz und Ursula Henniker aus Satow vom Landes Frauenverband für ihr freiwilliges Engagement gewürdigt.

