16,4 Millionen Euro: Lotto-Gewinner meldet sich Stand: 22.10.2024 06:41 Uhr Ein Tipper aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat den Rekord-Jackpot in Mecklenburg-Vorpommern geknackt und sich 16,4 Millionen Euro gesichert. Die Landeslotteriegesellschaft prüft derzeit seinen Gewinnanspruch.

Der Lotto-Jackpot in Mecklenburg-Vorpommern ist geknackt und der Gewinner hat sich gemeldet: Ein Tipper aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gewann 16,4 Millionen Euro. Nach Angaben der Landeslotteriegesellschaft wird der Gewinnanspruch des Spielers, der einen Vier-Wochen-Schein gespielt hatte, derzeit geprüft. Sollte die Prüfung abgeschlossen sein, könnte der Betrag bereits in der kommenden Woche ausgezahlt werden. Es ist der größte Lotto-Gewinn in der Geschichte des Bundeslands.

Lotto-Gewinne in Mecklenburg-Vorpommern

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald führt mit der Hansestadt Rostock die Rangliste der diesjährigen Großgewinne über 50.000 Euro an, beide mit jeweils fünf Treffern. Insgesamt gab es in diesem Jahr 19 Großgewinner in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landeshauptstadt Schwerin liegt am unteren Ende der Skala, mit nur einem Großgewinn von knapp 130.000 Euro. Seit 1992 hat Lotto Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 58 Millionengewinne verzeichnet.

Lotto-Gewinner in MV Verteilung nach Landkreisen mit höchster Gewinnsumme 2024:

5x Vorpommern-Greifswald (höchster Gewinn 2024: 16.411.306,50 Euro)

5x Hanse- und Universitätsstadt Rostock (höchster Gewinn 2024: 790.048,30 Euro)

3x Ludwigslust-Parchim (höchster Gewinn 2024: 100.000,00 Euro)

2x Vorpommern-Rügen (höchster Gewinn 2024: 148.838,70 Euro)

2x Landkreis Rostock (höchster Gewinn 2024: 59.204,00 Euro)

1x Mecklenburgische-Seenplatte (höchster Gewinn 2024: 869.448,30 Euro)

1x Schwerin (höchster Gewinn 2024: 127.237,50 Euro)

Weitere Informationen Millionengewinn im Lotto geht schon wieder nach Schleswig-Holstein Erst vor Kurzem ging ein höherer Betrag in den Kreis Plön. Nun darf sich ein weiterer Glückspilz aus SH über 15 Millionen Euro freuen. mehr Gleich drei hohe Lottogewinne für Niedersachsen Drei Spieler aus den Landkreisen Celle, Vechta und Heidekreis haben zusammen mehr als 1,7 Millionen Euro gewonnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald