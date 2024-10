16,4 Millionen: Rekord-Lottogewinn geht nach Vorpommern-Greifswald Stand: 17.10.2024 14:54 Uhr Ein Lotto-Tipp hat im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Gewinn von 16,4 Millionen Euro geführt. Es ist die bislang größte Lotto-Gewinnsumme in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat rund 16,4 Millionen Euro gewonnen. Wie ein Sprecher von Lotto MV mitteilte, hatte er oder sie zwei Tipps für je 1,20 Euro abgegeben. Zum Gewinn führte am Mittwoch der Tipp mit den Zahlen 4, 5, 9, 22, 47 und 48 sowie mit der Superzahl 0.

Glückspilz muss sich noch melden

Der Spieler oder die Spielerin hat anonym gespielt. Die Lotto-Gesellschaft erfährt erst von der Identität, wenn der oder die Glückliche die Quittung in einer Annahmestelle einlesen lässt und so erfährt, dass es sich um einen Gewinn von mehr als 500 Euro handelt. Danach werden die Daten des Betreffenden eingegeben und an die Lotto-Zentrale geschickt. Darum weiß nur die Zentrale, nicht aber die Annahmestelle, um welche Gewinnsumme es sich handelt und an wen sie geht.

Tipps von Lotto MV zu Umgang mit Millionen-Gewinn

Hubert Ludwig, Geschäftsführer von Lotto MV, rät der Gewinnerin oder dem Gewinner, sich zunächst gut zu überlegen, was man mit dem Geld machen will und wen man einweiht. Denn, so Ludwig im Interview mit NDR 1 Radio MV, plötzlich habe man einen "Bekanntenkreis, den man vorher gar nicht kannte". Außerdem sei es oft der beste Rat, sich zunächst von guten Analage-Experten beraten zu lassen, wie man das Geld für sich arbeiten lassen und so vermehren könne.

Bislang lag der Rekord bei 14 Millionen Euro

Die 16,4 Millionen Euro sind laut Lotto MV der größte Lotto-Gewinn in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der bisher größte Gewinn wurde im Jahr 2006 erzielt und lag bei rund 14 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit die sechs richtigen Zahlen plus Superzahl zu tippen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

