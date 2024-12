08000 637 006: Jede Spende zählt bei "Hand in Hand" Stand: 12.12.2024 16:48 Uhr "Aus einsam wird gemeinsam": Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand" sammelt 2024 Spenden für Projekte, die das Zusammensein fördern. So läuft der Spendentag im NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.

Freitag, der 13. Dezember 2024, ist der große Spendentag bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Alle NDR Bereiche sammeln Spenden gemeinsam mit den Bürgerstiftungen im Norden. So sollen Projekte auch in Mecklenburg-Vorpommern mit Spenden gefördert werden, die Menschen vor Einsamkeit bewahren können. Am Spendentag freuen wir uns über große Unterstützung aus dem ganzen Land am Spendentelefon im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. Hier gibt es eine von mehreren Telefonzentralen für die Spendenhotline. Die kostenlose Telefonnummer der Hand in Hand Spendenhotline in MV lautet: 08000 637 006. Sie ist am Freitag, 13. Dezember, von 6 bis 21 Uhr offen.

Diese Helferinnen und Helfer aus Gesellschaft, Kultur, Politik und Sport sitzen beim "Hand in Hand"-Spendentag unter anderem beim NDR in Schwerin an der Spendenhotline.

von 7 bis 8 Uhr: Star und Angler

Musiker Jonas Monar ("Nie zu Ende") und NDR Moderator Heinz Galling von "Rute raus, der Spaß beginnt".

von 8 bis 9 Uhr: Musiker und Moderatoren

Der Musiker Sebastian Hämer aus Prerow ("Ich und Du") wird am Morgen Ihre Anrufe entgegen nehmen. Außerdem werden Stefan Kuna und Dania Behm aus der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV immer wieder ans Telefon gehen.

von 9 bis 10: Rostock Seawolves

Die Basketballmannschaft der Rostock Seawolves kommt mit dem kompletten Liga-Team, fünf Spieler werden an den Telefonen sitzen: Sid-Marlon Theis, Till Gloger, Oshane Drews, Tom Schmidt, Elias Baggette.

von 10 bis 11: Moderatorin und Sänger

NDR Moderatorin Julia Westlake übernimmt um 10 Uhr eines der Spendentelefone beim NDR in Schwerin. Der Musiker Öxl aus Wismar wird dann ebenfalls dabei sein.

von 11 bis 12: Bundesliga-Schiedsrichter und Kunsthallen-Boss

Fußball-Schiedsrichter Bastian Dankert kommt am Vormittag zum "Hand in Hand"-Spendentag ins Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Der Leiter der Kunsthalle Rostock, Uwe Neumann, ist dann ebenfalls unter der 08000 637 006 zu erreichen.

08000 637 006 Die kostenlose Spendenhotline für Hand in Hand beim NDR in Schwerin erreichen Sie von 6 bis 21 Uhr.

von 12 bis 13 Uhr: Landtagspräsidentin und Intendant

Die Präsidentin des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse (SPD), wird eine Stunde lang am Spendentelefon der NDR Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sitzen. Von 12 bis 13 Uhr ist außerdem der Intendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, Hans-Georg Wegner, über die kostenlose Spendenhotline zu erreichen.

von 13 bis 14 Uhr: Bell, Book & Candle

Der größte Hit von "Bell, Book & Candle" ist "Rescue me" und läuft im Lieblingsmix bei NDR 1 Radio MV. Jana Groß und Andy Birr von "Bell, Book & Candle" gehen zwischen 13 und 14 Uhr ans Spendentelefon. Neben ihnen werden zwei weitere Musiker aus Mecklenburg-Vorpommern sitzen: Luis Dannewitz ("Paraglider") aus Wismar und Fräulein Frey aus der Nähe von Wismar. Sie war vor einem Monat beim Funkhauskonzert von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

von 14 bis 15 Uhr: Admiral und Theaterchef

Flotillenadmiral Ulrich Reineke wird um 14 Uhr am Spendentelefon Platz nehmen. Er ist der Kommanderu des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern. Ralph Reichel wiederum ist der Intendant des Volkstheaters Rostock und wird ebenfalls bis 15 Uhr Anrufe entgegen nehmen.

von 15 bis 16 Uhr: Dear Robin und Nordmagazin-Kolleginnen

Pia Rademann ist die Sängerin der Band "Dear Robin" aus Rostock. Sie arbeitet auch für den NDR und sitzt von 15 bis 16 Uhr an der "Hand in Hand"-Hotline. Martina Scheller vom NDR Nordmagazin und Tatjana Brand, die in dieser Woche auch den Wetterbericht im Nordmagazin präsentiert, werden ebenfalls dabei sein.

von 16 bis 17 Uhr: Jazz am Spenden-Telefon

Jaqueline Boulanger ist eine der bekanntesten Musikerinnen aus MV. Die Jazz-Sängerin aus Rostock wird am Freitag Nachmittag am Spendentelefon helfen. Rechtsanwalt Daniel Alff ist Mitglied im Verwaltungsrat des NDR, er wird an der Spendenhotline sitzen. Außerdem ist Gordana Patett, multimediale Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Stunde über die Spendenhotline von "Hand in Hand für Norddeutschland" zu erreichen.

von 17 bis 18 Uhr: NDR Reporter im Einsatz

NDR Reporter Christoph Kümritz aus dem Nordmagazin sitzt am späten Nachmittag gemeinsam mit weiteren Kolleginnen aus dem NDR Landesfunkhaus eine Stunde lang am Spendentelefon.

von 18 bis 19 Uhr: NDR Gartenexperte

Peter Rasch vom NDR Fernsehen ("Rasch durch den Garten") ist am frühen Abend beim NDR Spendentag in Schwerin dabei. In dieser Stunde wird unter anderem auch Musikerin Carina Castillo Spendenaufträge annehmen.

von 19 bis 20 Uhr: Regierungschefin und Ministerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird ab Abend für eine Stunde am Spendentelefon sitzen. Außerdem kommt Stefanie Drese (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, ins Funkhausfoyer in Schwerin. Dort nimmt dann unter anderem auch der Schauspieler David Bredin an einem der Telefone Platz.

