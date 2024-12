Gegen Einsamkeit: ein alter Frachter bringt Boizenburg zusammen Stand: 30.11.2024 13:01 Uhr Einsamkeit tut weh. Auch viele junge Menschen sind inzwischen von ihr betroffen. Ein Verein in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) versucht, der sozialen Isolation entgegenzutreten - auf dem Kulturschiff "Minna".

von Katinka Plathner

Es weht ein eisiger Wind an diesem Freitagnachmittag im Hafen von Boizenburg. Das schreckt hier aber niemanden ab. Ehrenamtliche vom Kino-Club Boizenburg schmücken ihr Kulturschiff "Minna" mit Lichterketten. Denn heute soll es auf dem alten Binnenfrachter noch einmal laut und fröhlich werden. Es ist Mit-Sing-Abend. Regelmäßig werden hier Konzerte, Kinoabende oder Kurse für Jugendliche und Erwachsene angeboten. Kostenlos. Die Idee dazu entstand vor 15 Jahren.

"Wir haben hier in Boizenburg viele, die zugezogen sind und Schwierigkeiten haben, Kontakte zu knüpfen. Auch für Jugendliche ist es nicht ganz einfach, Kontakte zu knüpfen. Und deswegen bieten wir speziell ein Angebot, wo man hier zusammenkommt. Wo man eine schöne Zeit verbringt", sagt Nora Prötzig, Projektmanagerin des Vereins.

An Bord der "Minna": Hier hat Leonie keine Angst

Auch Leonie - genannt Leo - nutzt regelmäßig die Angebote des Vereins. Sie ist 14. Auch ihr fällt es schwer, Kontakte zu knüpfen. Ihr bester Freund, sagt sie, ist ihr Zwergkaninchen. Seit Jahren wird Leo in der Schule in Boizenburg gemobbt. Wegen ihrer Locken, ihrer Figur. Lange vertraut sie sich niemandem an, zieht sich immer mehr zurück. "Abends ist alles hochgekommen. Die Wut, die Traurigkeit, die Hilflosigkeit. Und da hab ich dann eben angefangen, mich selbst zu verletzen", erzählt die 14-Jährige.

NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" 2024 "Aus einsam wird gemeinsam" - das ist das Motto der diesjährigen NDR Benefizaktion. Dieses Jahr engagiert sich der NDR gemeinsam mit den Bürgerstiftungen für Menschen, die einsam sind. Die Bürgerstiftungen schaffen und unterstützen auch in MV Orte, an denen Begegnung stattfindet.

Aus Angst vor ihren Mitschülern geht sie zur Zeit nicht in die Schule, ist in therapeutischer Behandlung. Aber hier, auf der "Minna", hat Leo keine Angst. Hier fühlt sie sich so akzeptiert, wie sie ist. Ihre Mutter Iris ist dem Verein dankbar, dass er für Leo ein zuverlässiger Anlaufpunkt geworden ist. "Wenn sie mittwochs oder freitags hierher fährt, ist sie wie ausgewechselt. Viel ruhiger, entspannter", sagt sie.

Das Kulturschiff "Minna" ist dringend auf Spenden angewiesen

Inzwischen hat sich der Bauch der "Minna" gut gefüllt. Nach ein paar Aufwärmübungen wegen der Kälte legt Christian Rieck mit seiner Gitarre richtig los. Auch er gehört zur ehrenamtlichen "Minna"-Crew. Mit bekannten Schlager- und Popsongs geht es in den Abend. Es sind diese Stunden, in denen sich auch Leo als Teil einer Gemeinschaft fühlt. Und die sie stärker machen.

Der gemeinnützige Kino-Club Boizenburg möchte noch viel mehr kostenlose Projekte anbieten, die Menschen wie Leo aus ihrer Einsamkeit holen. Doch damit sie überhaupt so weitermachen können wie bisher, ist der Verein dringend auf Spenden angewiesen. Bei der NDR Benefizaktionen "Hand in Hand für Norddeutschland" geht es in diesem Jahr im Spenden für Initiativen wie das Kulturschiff "Minna".

