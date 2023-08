Stand: 30.08.2023 18:23 Uhr Bei Crivitz: Schwerer Unfall mit Traktor-Gespann

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor-Gespann sind am Mittwoch in Kobande bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die beiden Insassen des Autos schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei soll der 78-jährige Autofahrer infolge gesundheitlicher Probleme mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kollidierte er mit dem Traktor. Der Mann und seine 83-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen und in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige Traktorfahrer blieb angeblich unverletzt.

