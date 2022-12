"Gruß an Bord" - Weihnachts-Botschaften für Seeleute 2022 Stand: 10.12.2022 15:11 Uhr Auch Heiligabend 2022 wird NDR Info Weihnachtsbotschaften an Seeleute in aller Welt schicken. Familien und Freunde können in der Traditionssendung "Gruß an Bord" ihren Lieben auf See ein frohes Fest wünschen!

Was wäre der Heiligabend ohne die NDR Info Sendung "Gruß an Bord"? Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks, die Seeleute auf Schiffen in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen.

Veranstaltungen in Leer und Hamburg

Am 11. Dezember begrüßen unsere Moderatoren Britta von Lucke und Andreas Kuhnt Freunde und Verwandte von Seeleuten zu einem Adventsnachmittag im Kulturspeicher in Leer. Für die musikalische Begleitung sorgen der Bingumer Shanty Chor und die Sängerin Anne-Fleur Gabor mit Band.

Im Hamburger Duckdalben empfängt Sie am 18. Dezember unser Moderatorenteam Birgit Langhammer und Ocke Bandixen. In der Seemannsmission werden zudem erwartet: Gaby Bornheim, Präsidentin des Verbandes Deutscher Reeder, und der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher (SPD). Gitarre und Stimme bringen die Beatles-Experten Stefanie Hempel & The Silver Spoons mit. Sie sind herzlich eingeladen von 16 bis 18 Uhr Ihre Grüße an die Liebsten auf See zu senden.

Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse: gruss-an-bord@ndr.de für die Veranstaltung in Hamburg an.

Briefe oder Grüße an Seeleute in aller Welt schicken Sie bitte bis zum 17. Dezember an gruss-an-bord@ndr.de. Vielen Dank! Wir freuen uns auf Sie!

Eine Brücke zwischen den Seeleuten und ihren Angehörigen

"Gruß an Bord" wurde erstmals Heiligabend 1953 ausgestrahlt. Die Sendereihe ist eine Brücke zwischen den Seeleuten unterwegs und ihren Angehörigen in Deutschland. Die Seeleute schicken Grüße nach Hause, Familien sowie Freundinnen und Freunde wünschen ihnen auf See oder in fernen Häfen ein frohes Fest.

Damit die Schiffe auf den Weltmeeren die Traditionssendung empfangen können, mietet der NDR eigens für Heiligabend zusätzliche Kurzwellen-Frequenzen für die Übertragung an.

Online können Sie die Sendung von 2021 auch weiterhin nachhören.

