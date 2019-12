Stand: 08.12.2019 07:29 Uhr

Grüße gehen hinaus aufs Meer

An Heiligabend gibt es im NDR Hörfunk traditionell die Sendung "Gruß an Bord". 1953 gab es die Premiere, 2019 werden die Grüße an die Seefahrer in aller Welt bereits zum 66. Mal ausgestrahlt. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu den beiden diesjährigen "Gruß an Bord"-Veranstaltungen in der Adventszeit, bei denen die Grüße aufgezeichnet werden.

Familie, Freunde und Kollegen von Seeleuten sind am zweiten Advent 2019 herzlich nach Leer eingeladen - und am dritten nach Hamburg! In festlicher Atmosphäre werden dann die Weihnachtsgrüße an ihre Liebsten und Freunde, die Weihnachten nicht Zuhause sein können, aufgezeichnet. Heiligabend gehen sie hinaus auf die Weltmeere.

Heiligabend - Zeit für "Gruß an Bord"

Am 8. Dezember 2019 haben Angehörige und Freunde im Kulturspeicher in Leer die Möglichkeit, ihre Grüße aufzunehmen und via Radio ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Im Kulturspeicher begrüßt Sie unser Moderatorenteam Jessica Schlage und Andreas Kuhnt. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag vom Bingumer Shanty Chor. An beiden Veranstaltungen kommen zudem interessante Gäste aus der maritimen Welt.

Am 15. Dezember 2019 begrüßen ab 16 Uhr Ocke Bandixen und Birgit Langhammer von NDR Info Angehörige von Seeleuten und Vertreter der Schifffahrt in der Hamburger Seemannsmission Duckdalben. Musikalischer Gast hier: Anne-Fleur Schoch mit Band.

Für die Hamburger Veranstaltung melden Sie sich bitte an, entweder per E-Mail an gruss-an-bord@ndr.de oder per Post: Norddeutscher Rundfunk, NDR Info, Redaktion "Gruß an Bord“, Rothenbaumchaussee 132-134, 20149 Hamburg. Für die Veranstaltung in Leer ist eine vorherige Anmeldung nicht nötig. Kommen Sie gerne vorbei.

Die Redaktion nimmt bis zum 15. Dezember auch Grüße per E-Mail oder per Post entgegen. Diese Grüße werden in der Sendung an Heiligabend nach 23.15 Uhr verlesen.

