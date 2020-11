Ab 19 Uhr live: NDR Satire-Show Intensiv-Station im Videostream Stand: 29.11.2020 07:10 Uhr Der satirische Monatsrückblick der NDR Info Intensiv-Station meldet sich aus Hamburg. Heute wird die Show ab 19 Uhr live auf NDR.de übertragen.

Mit dabei sind hochkarätige Gäste wie Chin Meyer und Chef-Parodistin Antonia von Romatowski, dazu gibt es wie immer kuriose O-Töne aus dem vergangenen Monat. Nach der ersten erfolgreichen Livesendung Anfang November, geht es also im Rolf-Liebermann-Studio im NDR-Landesfunkhaus Hamburg weiter.

Die Show findet zwar ohne Publikum statt, dabei sein kann aber trotzdem jede und jeder: Heute ab 19 Uhr wird die Veranstaltung auf dieser Seite live übertragen.

Schonungslos frech und aktuell - politische Satire im Livestream

Für den Satire-Rückblick auf den Monat November begrüßt Gastgeber Axel Naumer neben dem Stammteam in Hamburg auch Chin Meyer. Der Kabarettist ("Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an!") erklärt Steuern so, dass sie wirklich auf einen Bierdeckel passen.

Außerdem wieder dabei: Stephan Fritzsche, der als Oberpfleger Fritzschensen das Polit-Geschehen genauestens beobachtet und die besten O-Töne des Monats in der "Tönenden Wochenschau" präsentiert. Ebenso die großartige Antonia von Romatowski, die blitzschnell in die verschiedensten Politikerinnen-Rollen aller Couleur schlüpft - von "Angie Merkel" bis hin zu Ursula von der Leyen.

Weiterer Höhepunkt des Abends ist das Live-Hörspiel, das von Kabarettist Jean-Michel Räber extra für die Show in Hamburg geschrieben wird. Inszeniert mit Stimmenvielfalt, Wortwitz und live erzeugten Geräuschen wird es die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Last but not least sorgt das Intensiv-Station-Show-Orchester für den musikalischen Rahmen des Abends.

Die Intensiv-Station gibt's auch als Aufzeichnung

Übrigens: Wer den Livestream der Show verpasst, kann sich die Aufzeichnung auch noch später als "Konserve" im Netz anschauen. Im Radio läuft der Mitschnitt am Montag ab 21.05 Uhr auf NDR Info - und auf tagesschau24 wird die Show am Dienstag ab 1.25 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt.

Weitere Informationen Intensiv-Station - Das NDR Info Satiremagazin Die Intensiv-Station ist das Satiremagazin des NDR - prall gefüllt mit Kabarett, witzigen Talkgästen und Sprüchen rund um die aktuellen politischen Ereignisse. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 30.11.2020 | 21:05 Uhr