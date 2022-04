Stand: 03.04.2022 22:53 Uhr Mikado Zeitreise (9): Martin Luther King hat einen Traum

Der 28. August 1963 war ein Tag, der in die Geschichte einging. Martin Luther King hielt eine Rede bei dem großen Marsch auf Washington. Sie trägt den Titel "I Have A Dream" (auf Deutsch "Ich habe einen Traum") und wird so berühmt, dass wir sie noch heute kennen.

Martin Luther King wurde 1929 im Süden von Amerika geboren. Er wurde später Pfarrer und setzte sich dafür ein, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal welche Hautfarbe sie haben und welcher Religion sie angehören. Luther King war selbst schwarz und hatte schon als Kind erleben müssen, dass Schwarze damals nicht die gleichen Rechte wie Weiße hatten.

Rosa Parks wird im Bus verhaftet

Im Jahr 1955 löste Rosa Parks den Bus-Boykott aus. In dieser Zeit mussten Schwarze in Bussen hinten sitzen. Rosa Parks aber setzte sich nach vorne und weigerte sich, ihren Platz zu verlassen, als sich dort eine weiße Person hinsetzen wollte. Sie boykottierte also das Gesetz. Dafür wurde sie verhaftet. Ihre Aktion sorgte aber auch für viel Aufsehen und viele Menschen begannen, über die Rassentrennung zu diskutieren.

Rede wurde weltberühmt

Bei dem Marsch in Washington waren um die 250 000 Teilnehmer, die von überall in den USA angereist waren. Sie wollten für bessere Arbeitsbedingungen für Schwarze demonstrieren. Jeder fünfte der Demonstrationen war übrigens weiß.

Auf dieser Demonstration hielt Martin Luther King seine Rede "I Have A Dream". Darin sagte er, dass er den Traum hat, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden.

Geh mit unseren Reportern auf Zeitreise!

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über Kolumbus und seine Entdeckungsreise erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über Martin Luther King, sein Leben und seinen Kampf für die Gleichberechtigung von Schwarzen.

Teste Dein Wissen!

Wenn Du Dich jetzt gut auskennst mit Martin Luther King, dann versuch doch mal, ob Du unser Quiz lösen kannst! Klick einfach auf den folgenden Link und starte das Quiz.

Bastel Dir Deinen Zeitstrahl!

Ein Zeitstrahl verschafft dir im Kinderzimmer den perfekten Überblick. Die Illustratorin Antje von Stemm hat für uns einen langen Zeitstrahl zum Ausdrucken und Zusammenkleben entworfen. Außerdem gibt es zu jedem Ereignis einen "Pin", den du an die entsprechende Stelle auf dem Zeitstrahl kleben kannst.

