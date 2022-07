Stand: 14.05.2020 13:29 Uhr Ein großer Schritt: Als der Mensch den Mond betrat

Seit Jahrhunderten träumten die Menschen davon auf den Mond zu fliegen. Am 21. Juli 1969 ist es dann endlich soweit: Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Dabei sagt er einen der berühmtesten Sätze der Weltgeschichte: "Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit." Überall auf der Welt verfolgen damals die Menschen das Ereignis am Fernsehbildschirm und fiebern mit, als die Landefähre "Eagle" auf der Mondoberfläche aufsetzt. Diese Mondlandung war ein Riesending!

Geh mit unseren Reportern auf Zeitreise!

AUDIO: Mikado Zeitreise (6): Mondlandung (32 Min) Mikado Zeitreise (6): Mondlandung (32 Min)

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über das Apollo-Programm und die Mondlandung erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit.

Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über die Mondlandung.

Teste Dein Wissen!

Wenn Du Dich jetzt gut auskennst mit der Erkundung des Mondes, dann versuch doch mal, ob Du unser Quiz lösen kannst! Klick einfach auf den folgenden Link und starte das Quiz.

quiz Apollo 11 und die Mondlandung - Teste Dein Wissen! Was weißt Du alles über Apollo 11 und die erste bemannte Mondlandung? Mach mit bei unserem Quiz! Quiz

Bastel Dir Deinen Zeitstrahl!

Ein Zeitstrahl verschafft Dir im Kinderzimmer den perfekten Überblick. Die Illustratorin Antje von Stemm hat für uns einen langen Zeitstrahl zum Ausdrucken und Zusammenkleben entworfen. Außerdem gibt es zu jedem Ereignis einen "Pin", den Du an die entsprechende Stelle auf dem Zeitstrahl kleben kannst.

