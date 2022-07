Stand: 08.07.2022 12:46 Uhr Scott und Amundsen: Der Wettlauf zum Südpol

Jeder wollte der erste Mensch am südlichsten Punkt unserer Erde sein: Der Engländer Robert Falcon Scott und der Norweger Roald Amundsen lieferten sich im Jahr 1911 einen dramatischen Wettlauf zum Südpol. Sie kämpften sich zu Fuß und auf Schlitten durch Schneestürme und Gletscherspalten. Wochenlang ertrugen sie eisige Kälte, Hunger und Durst. Nach all diesen Strapazen erreichten beide Abenteurer am Ende wirklich den Südpol - doch nur eines des Teams überlebte den Rückweg!

Geh mit unseren Reportern auf Zeitreise!

AUDIO: Mikado Zeitreise (3): Wettlauf zum Südpol (31 Min) Mikado Zeitreise (3): Wettlauf zum Südpol (31 Min)

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über Scott und Amundsen und ihre Entdeckungsreise erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über den Wettlauf zum Südpol.

Teste Dein Wissen!

Wenn Du Dich jetzt gut auskennst mit Scott und Amundsen, dann versuch doch mal, ob Du unser Quiz lösen kannst! Klick einfach auf den folgenden Link und starte das Quiz.

quiz Wettlauf zum Südpol - Teste Dein Wissen! Was weißt Du alles über Scotts und Amundsens Wettlauf zum Südpol? Mach mit bei unserem Quiz! Quiz

Bastel Dir Deinen Zeitstrahl!

Ein Zeitstrahl verschafft Dir im Kinderzimmer den perfekten Überblick. Die Illustratorin Antje von Stemm hat für uns einen langen Zeitstrahl zum Ausdrucken und Zusammenkleben entworfen. Außerdem gibt es zu jedem Ereignis einen "Pin", den Du an die entsprechende Stelle auf dem Zeitstrahl kleben kannst.

Antje von Stemm war übrigens am 22. März zu Gast bei Mikado am Morgen. Die Sendung findest Du hier.

Weitere Informationen 15 Min Wettlauf zum Südpol Am 6. Juni 1868 wird Robert Falcon Scott geboren. Einen Monat nach Roald Amundsen erreichte der britische Polarforscher den Südpol. Er starb auf dem Rückmarsch. 15 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 24.07.2022 | 08:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neuzeit