Kindernachrichten: Leichtathletik EM | Fußball-Europameisterschaft

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Leichtathletik EM in Rom - Malaika Mihambo holt Gold

Diese Woche ist die Leichtathletik-EM in Rom zu Ende gegangen. Sechs Tage lang sind die Athletinnen und Athleten dort gegeneinander angetreten. Viele der Sportarten kennen wir aus der Schule, wie zum Beispiel Laufen, Springen und Werfen.

Die Weitspringerin Malaika Mihambo hat diese Woche in Rom eine Goldmedaille für Deutschland geholt. Sie ist 7,22 m weit gesprungen. So weit ist dieses Jahr noch keine andere Frau auf der Welt gesprungen. Malaika Mihambo hat hinterher gesagt, sie hätte Gänsehaut bekommen. Insgesamt gab es elf Medaillen für Deutschland.

In Deutschland startet die Fußball-Europameisterschaft

Jetzt geht es für die Fußballer um den großen EM-Titel. Am Freitagabend ist die Europameisterschaft in Deutschland gestartet. Das Eröffnungsspiel war in München - Deutschland hat 5:1 gegen Schottland gewonnen.

Als es das letzte Mal so ein großes Fußball-Turnier in Deutschland gab, hat man das hinterher "Sommermärchen" genannt. Das war 2006. Deutschland hat damals viel besser gespielt als erwartet und ist Dritter geworden. Wochenlang war richtig tolle Stimmung im Land und viele sind gespannt, ob es auch dieses Jahr wieder so wird.

Insgesamt kämpfen die Mannschaften aus 24 Ländern um den Titel. Und sie haben auch viele Fans mitgebracht, die in den kommenden Wochen ein großes Fußball-Fest in Deutschland feiern wollen.

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Leonie, Amelie, Oliver, Arvid und Davin aus der 6. Klasse des Gymnasiums Johanneum in Lüneburg.

