Stand: 04.04.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Zölle | Weltall | Zukunftstag von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Donald Trump verhängt Zölle

Donald Trump hat wahrgemacht, was viele befürchtet haben: Der US-Präsident hat angekündigt, dass die Zölle auf Waren, die in die USA geliefert werden, deutlich erhöht werden. Zölle kommen auf den Preis von Waren obendrauf, die von einem in ein anderes Land geliefert werden.

Solche Zölle können Staaten erheben, auch um die Waren aus dem eigenen Land zu schützen. Das ist auch die Idee von US-Präsident Donald Trump. "Ich liebe Zölle" - so sagt es Trump. Für ihn sind Zölle ein super Mittel, um die Wirtschaft in den USA zu stärken. In Europa will er zum Beispiel Zölle für "Autos und Autoteile erhöhen."



Erste deutsche Frau fliegt ins Weltall

Zum ersten Mal ist eine deutsche Frau ins All geflogen: Sie heißt Rabea Rogge, ist 29 Jahre alt und Forscherin. Sie und auch die anderen drei Crew-Mitglieder sind Anfang der Woche vom Weltraumbahnhof Cap Canaveral im US-Bundesstaat Florida in einer Rakete ins All gestartet sind.

Rabea Rogge ist keine ausgebildete Astronautin. Sie ist als Forschrin zu dieser Reise eingeladen worden - von einem Milliardär. Monatelang hat sie sich darauf vorbereitet, im Weltall Experimente durchzuführen, zum Beispiel wie der menschliche Körper auf die Schwerelosigkeit reagiert.

Einblicke in die Berufswelt

Einmal im Jahr gibt es einen "Girls' Day" und "Boys' Day" - der mittlerweile zum "Zukunftstag" geworden ist. In dieser Woche haben wieder wieder zigtausende Kinder und Jugendliche in ganz unterschiedliche Berufe reingeschnuppert.

Statt in die Schule zu gehen, waren sie zum Beispiel einige Stunden in einer Kita, bei einem Rechtsanwalt oder einem Unternehmen, wie etwa auch beim NDR.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Sophie, Eva, Jonathan und Merle vom Gymnasium Eppendorf

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

