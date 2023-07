Stand: 28.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Feuerkatastrophe | Ferienjobs | Löwin | Schlechtwetter von Ulrike Drevenstedt

In dieser Woche haben wir mit Marleen, Eliza, Henriette und Milena aus der Museumswerkstatt der Spielkartenfabrik Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:



Wald- und Buschbrände richten in mehreren Ländern schlimme Schäden an.

Viele reden darüber, ob Schüler bei Aushilfjobs genauso bezahlt werden sollten wie Erwachsene

Das angebliche Raubtier bei Berlin war wohl doch nur ein Wildschwein.

Kinder geben Tipps für Schlechtwettertage in den Ferien.

So richtige Hochsommer-Sonnentage werden wir hier im Norden wohl auch in den nächsten Tagen nicht bekommen. Um die 20 Grad und immer mal wieder Regen, sagt der Wetterbericht. Also eher kein Strand- und Schwimmbadwetter. Was macht man dann mit seiner freien Zeit in den Ferien, was bringt auch bei Regenwetter richtig Spaß? Wir haben Marleen, Eliza, Henriette und Milena gefragt: "Habt Ihr einen guten Tipp, wie man sich bei schlechtem Wetter die Zeit vertreiben kann?"

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

