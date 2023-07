Stand: 28.07.2023 16:05 Uhr Kindernachrichten: Jagd auf falsche Löwin von Ulrike Drevenstedt

Kinder: In Brandenburg wurde anscheinend eine Löwin gesichtet und da hat die Polizei gesagt, dass alle in ihren Häusern bleiben sollen, aber am Ende hat sich doch nur rausgestellt, dass das ein Wildschwein war.

NDR Info Kindernachrichten: War das eine Aufregung, als alle dachten es läuft wirklich eine wilde Löwin frei durch Brandenburg, südlich von Berlin. Fast 30 Stunden lang hat die Polizei nach der Raubkatze gesucht, manche Polizisten hatten Maschinenpistolen dabei, auch Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz. Aber viele hatten es schon am letzten Wochenende geahnt und seit dieser Woche ist klar: Die angebliche Löwin war gar keine…

Kinder: Experten haben auf einem Bild herausgefunden, was jemand, der den Löwen gesehen hat gemacht hat, dass das mehr nach einem Wildschwein aussieht. Die Kacke wurde untersucht von dem angeblichen Löwen, aber dann hat sicher herausgestellt, dass es ein Wildschwein war.

NDR Info Kindernachrichten: Zu 100 Prozent ist noch nicht geklärt, ob es wirklich ein Wildschwein ist, dass da mit einer Löwin verwechselt wurde. Und hinterher fragt man sich jetzt auch, wie es überhaupt zu der Verwechslung gekommen ist - denn Wildschwein und Löwe ähnlich sich doch eigentlich so gar nicht…

Kinder: Also, von oben hat es zwei spitze Ohren, eher dunkles Fell, also braunes Fell und es hat Stoßzähne und sieht ein bisschen aus wie ein Schwein.

Ein Löwe ist relativ groß und hat so hellbraun-sandfarbenes Fell und eher runde Ohren.

Löwe und Wildschwein unterscheiden sich von der Größe und von der Farbe. Auch von der Länge ein bisschen, das Wildschwein ist bisschen kürzer sozusagen als der Löwe. Löwen haben an sich einen längeren Schwanz als Wildschweine.

