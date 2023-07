Stand: 28.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Urlaubsspaß mit Regenjacke von Ulrike Drevenstedt

NDR Info Kindernachrichten: So richtige Hochsommer-Sonnentage werden wir hier im Norden wohl auch in den nächsten Tagen nicht bekommen. Um die 20 Grad und immer mal wieder Regen, sagt der Wetterbericht. Also eher kein Strand- und Freibadwetter. Was macht man dann mit seiner freien Zeit in den Ferien, was bringt auch bei Regenwetter richtig Spaß?

Wir haben die Ferienkinder Marleen, Eliza, Henriette und Milena aus Stralsund nach ihren Tipps gefragt:

Kind: "Wenn es regnet und man Freunde zu Besuch hat oder auch mit der Familie, kann man mit denen Brettspiele spielen, man kann auch basteln, zum Beispiel kann man auch selber ein Memory machen und Kartenspiele kann man auch spielen, zum Beispiel Rommé, das ist ein Kartenspiel oder Mau Mau."

Kind: "Ich mach auch gern Origami. Bei Origami faltet man aus Papier verschiedene Figuren, ich hab letztens eine Taube gemacht."

Kind: "Ich bastel‘ bei schlechtem Wetter sehr viel. Für etwas kleinere Kinder würde ich eine Wäscheklammer, zum Beispiel könnte man die bemalen, und dann könnte man aus einem Papier, das könnte man anmalen und dann sich ausschneiden lassen, an die Wäscheklammer kleben, wie so Flügel und dann ist das ein Schmetterling."

Kind: "Und man kann auch mit der Familie zusammen kochen. Ich koche mit meiner Familie gerne Nudeln oder ich backe auch gern mit Freunden, wenn schlechtes Wetter ist, dann backen wir Kuchen oder Muffins oder so."

Kind: "Man kann auch in der Stadt in geschlossene Orte gehen, wie zum Beispiel ein Museum oder ein Kino."

