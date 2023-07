Stand: 28.07.2023 11:40 Uhr Kindernachrichten: Kampf gegen die Feuerkatastrophe von Ulrike Drevenstedt

Kinder: Im Sommer regnet es nicht mehr so viel und deswegen ist der Waldboden besonders trocken und es können besonders schnell Waldbrände entstehen. Ich hab gehört, dass es in Kanada auch viele sehr große Waldbrände gibt, weil es da natürlich auch so heiß ist.

NDR Info Kindernachrichten: An vielen Orten auf der ganzen Welt brennen im Moment Wälder. In Kalifornien, dem Bundesstaat in den USA zum Beispiel, in Afrika, Kanada oder Australien. In den letzten Tagen haben wir besonders viel von Griechenland gehört, das ist ein Land bei uns in Europa und da kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen, auch Löschflugzeuge sind im Einsatz. Viele Menschen machen da auch gerade Urlaub und die mussten dann ihre Hotels oder Ferienwohnungen verlassen und sich in Sicherheit bringen, zum Beispiel in Turnhallen.

Kinder: Ich hab gehört, dass es in Griechenland zwei Wochen lang richtig heiß war, bis zu 45 Grad. In Mittelgriechenland ist immer noch große Alarmstufe in Sachen Feuer, aber das Feuer breitet sich nicht mehr so dolle in die bewohnten Gebiete

NDR Info Kindernachrichten: Besonders in der Region rund um das Mittelmeer, zu der auch Griechenland gehört und zum Beispiel die italienische Insel Sizilien, gibt es im Sommer immer wieder Waldbrände. In diesem Jahr sind die aber besonders schlimm und richten große Schäden an, auch Menschen sind gestorben.

Kinder: Auf Sizilien haben viele Leute all' ihre Sachen verloren, wegen den hohen Flammen und weil sie sich so schnell ausgebreitet haben. In den Mittelmeerregionen gibt es sogar "Megabrände", da gibt es auch richtige Feuerstürme. Die Feuer werden erst ausgehen, wenn sich die Wetterlage ändert oder wenn dem Feuer die Nahrung ausgeht, wenn nichts Brennbares mehr da ist für das Feuer.

NDR Info Kindernachrichten: Auch über einen anderen gefährlichen Brand wurde in dieser Woche viel berichtet:

Kinder: Vor der niederländischen Küste hat ein Frachter - mit E-Autos beladen - Feuer gefangen hat. Mit 3000 Autos drauf und ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen und andere verletzt.

NDR Info Kindernachrichten: Es ist ein sehr großes Schiff, das da in Brand geraten ist. Der Frachter soll mit mehreren tausend Autosbeladen sein, darunter auch Elektroautos. Eines von denen könnte Feuer gefangen haben und so und den Brand ausgelöst haben. Das ist in der Nacht zu Mittwoch passiert. Es war so schwierig die Flammen zu löschen, weil es in dem Schiff durch das Feuer extrem heiß war, da konnte niemand hineingehen.

Und auch um die Natur hat man sich große Sorgen gemacht, weil das Schiff in der Nordsee im Wattenmeer liegt und Schadstoffe wie zum Beispiel Öl aus dem Schiff können sehr gefährlich werden, zum Beispiel für die Fische, Vögel und auch Robben, die im Wattenmeer leben.

