Kindernachrichten: Fernseh-Duell | Einsturzgefahr | Weihnachtsgebäck

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Fernseh-Duell mit großer Wirkung

Am 5. November sind die Präsidentschaftswahlen in den USA. Gut sieben Wochen vor dieser Wahl sind die beiden Kandidaten - Kamala Harris von den Demokraten und Donald Trump von den Republikanern - in einem Fernsehduell gegeneinander angetreten. Sie versuchten die 90 Minuten zu nutzen, um zu zeigen, wer der bessere Präsident, die bessere Präsidentin wäre. Aktuell liegen Harris und Trump in Umfragen nah beieinander.

Nach dem TV-Duell stellte sich eine sehr berühmte Frau hinter Harris. Die US-Sängerin Taylor Swift postete auf Instagram, dass sie Harris wählen werde

Vorsicht Einsturzgefahr

In Dresden ist ein Teil der Carolabrücke eingestürzt. Kurz vorher war noch eine Straßenbahn über diese Brücke gefahren. Zum Glück wurde aber niemand bei dem Einsturz verletzt. Aber viele fragen sich nun, wie das passieren konnte. Denn in Deutschland werden Brücken regelmäßig kontrolliert. Die Carolabrücke galt als marode, aber nicht einsturzgefährdet.

Auch in Norddeutschland gibt es viele marode Brücken. Sie werden nach und nach repariert oder gleich ganz neu gebaut werden. In Hamburg gibt es gerade große Probleme mit einer Autobahnbrücke über die Elbe.

Alle Jahre wieder

Gerade war noch Sommer und da gibt es schon wieder Lebkuchen und Co in den Geschäften. Denn auch wenn es noch lange bis Weihnachten dauert, haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher offenbar schon Lust darauf. Laut Herstellern freuen sie sich über das frühe Weihnachtsangebot. Produziert werden Lebkuchen, Christstollen, Spekulatius schon im Sommerund werden dann auch manchmal als "Herbstgebäck" verkauft.

