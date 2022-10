Stand: 14.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Bahn-Ticket | Ukraine | Niedersachsen | Herbst von Jörgpeter von Clarenau

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Ein neues Bahn-Ticket soll helfen, die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen.

Außerdem berichten wir, dass die russische Armee wieder mehrere Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen hat.

Beim dritten Thema geht es um den Wahlsieg in Niedersachen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) möchte mit den Grünen zusammenarbeiten.

Und wir sprechen über das Wetter - denn im Herbst hat die Natur eine Menge zu bieten... Von den Kindern wollten wir dazu wissen: "Was ist toll an einem freien Tag (draußen) im Herbst?"

In dieser Woche haben Niklas (10), Frida (10) und Paula (10) von den MICHEL MOVIE KIDS mitgemacht. Florian Jacobsenhat die Kinder interviewt - geschrieben und gesprochen hat die Kindernachrichten Jörgpeter von Clarenau.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.10.2022 | 11:40 Uhr

