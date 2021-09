Winterkorn und seine Ingenieure - Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Sendedatum: 19.09.2021 11:04 Uhr Im September 2015 decken US-Behörden den Dieselskandal des Volkswagen-Konzerns auf. VW hatte jahrelang Behörden und Kunden hintergangen.

von Jennifer Lange

11 Millionen Fahrzeuge wurden manipuliert, waren viel schmutziger als erlaubt. Der Skandal hat den Konzern bereits 30 Milliarden Euro gekostet, zwei Mitarbeiter wurden in den USA zu Haftstrafen verurteilt. In Deutschland hat sich die juristische Aufarbeitung jahrelang hingeschleppt. Erst in diesem Jahr beginnt nun der Strafprozess. Angeklagt ist auch der ehemalige VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn. Welche Rolle spielte er? Wann wusste er was? Und vor allem: Wie konnte es geschehen, dass aus Dutzenden unbescholtenen Ingenieuren mutmaßliche Straftäter wurden?

Interne Dokumente und exklusive Gespräche mit Beteiligten geben einen neuen Einblick in das Zentrum des mutmaßlichen Betrugs. Dem Podcast liegt eine jahrelange Recherche des NDR Ressorts Investigation zugrunde. Die siebenteilige Podcastserie ist in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Fernsehdokumentation entstanden.

Der Podcast „Winterkorn und seine Ingenieure“ zeigt, wie sich Deutschlands wichtigster Industriekonzern über fast 10 Jahre hinweg in ein Geflecht von Lügen und Täuschungen verstrickte. Jennifer Lange und Alexander Drost zeigen, wie Ingenieure nach eigenem Bekunden gegen die Manipulation ankämpften, sie letztlich aber auch vorantrieben oder deckten. Wie Manager bis heute beteuern, von nichts gewusst zu haben. Es ist ein Lehrstück über die Notwendigkeit von Zivilcourage in Großunternehmen und über Hierarchien, in denen keiner wirklich Verantwortung übernimmt.

Das diskutieren Jennifer Lange und Alexander Drost mit der Managementtrainerin Sabine Asgodom, die zu den Top-Coaches in Deutschland gehört. Die Abläufe im Dieselskandal werfen auch ein Licht auf die Heuchelei von Politik und Behörden, die der Autoindustrie Trickserei nur zu gern durchgehen ließen.

Sabine Asgodom arbeitet seit mehr als 40 Jahren als Journalistin, Trainerin, Coach, Autorin, Speaker und Unternehmerin. Sie kennt sich in der Positiven Psychologie genauso aus wie in Management-Trends und aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft, hat mehr als 30 Bücher geschrieben und wurde für ihr gesellschaftliches Engagement 2010 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Jennifer Lange ist Journalistin beim Norddeutschen Rundfunk. Dort arbeitet sie als crossmediale Reporterin für das ARD Fernsehen und den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vor dem Volontariat beim NDR studierte sie Volkswirtschaftslehre in Köln und European Studies in Hamburg und Oxford. Ihr letztes großes Projekt waren die CumEx-Files für das sie mit ihrem Team den Otto Brenner Preis erhalten hat. Alexander Drost hat als Korrespondent für die dpa/RUFA in London und als Redakteur bei der Financial Times Deutschland in Hamburg gearbeitet. Seit 2009 arbeitet er beim Norddeutschen Rundfunk. Dort ist er Mitarbeiter bei NDR Info und bei ARD-aktuell (tagesschau).

Die Podcast-Serie gibt es ab 14. September in der ARD Audiothek und danach im Programm von NDR Info. Folge 1: Der Motor muss laufen

Folge 2: Blütenweiße Kampagne

Folge 3: Unter Druck

Folge 4: Wind von vorn

Folge 5: Beichttermine

Folge 6: Wandel im System?

Folge 7: Schuldfragen

Eine Podcast-Serie in sieben Folgen von Jennifer Lange

Mit: Gustav-Peter Wöhler, Douglas Welbat, Michael Weber, Kai Hufnagel, Wolfgang Berger und Christine Adelhardt

Talks: Sabine Asgodom, Alexander Drost und Jennifer Lange

Mitarbeit: Julia Wacket

Recherchen: Christine Adelhardt und Stephan Wels

Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul, Angelika Körber und Sebastian Ohm

Regie: Giuseppe Maio

Redaktion: Lena Gürtler und Ulrike Toma

Produktion: NDR 2021



Verfügbar bis 13.09.2022.



Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 19.09.2021 | 11:04 Uhr