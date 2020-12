ARD Infonacht bei NDR Info: Rund um die Uhr gut informiert Stand: 18.12.2020 00:00 Uhr Ab dem 30. Dezember kommt die ARD Infonacht aus dem Norden - täglich wird sie von 22 Uhr bis 6 Uhr von NDR Info in Hamburg produziert.

NDR Info bleibt dann auch nachts an der Seite der Hörerinnen und Hörer und bietet aktuelle Informationen rund um die Uhr, 24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche. Von Hamburg aus sorgt ein Team aus Moderator*innen, Redakteur*innen und Techniker*innen dafür, dass die Menschen im Norden, aber auch weit darüber hinaus, jederzeit bestens informiert durch die Nacht kommen und in den neuen Tag starten.

Nachrichten - und noch viel mehr

In der Infonacht werden verlässlich zur vollen und zur halben Stunde Nachrichten gesendet - doch das Angebot geht weit darüber hinaus. "Wir wollen uns viel Zeit nehmen für den Blick hinter die Schlagzeilen, auf Zusammenhänge, unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe", so Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und Chefredakteur des NDR Hörfunks. "Die Infonacht soll informieren und inspirieren, mit spannenden Gesprächspartner*innen, auch mit Auszügen aus angesagten Podcasts."

Hintergründe, Gespräche, Meinungen und Reportagen

Das Programm - Nacht für Nacht acht Stunden - wird durchgängig live moderiert und kann auf die journalistische Kraft von Reporter*innen der ARD in ganz Deutschland, im Hauptstadtstudio in Berlin und in den ARD Auslandsstudios setzen. Regelmäßig gibt es auch das Wichtigste vom Sport, aktuelle Berichte aus der Wirtschaft und dem Kulturleben, besonders hörenswerte Reportagen, politische Interviews und Kommentare.

Informationen für ganz Deutschland

Gesendet wird deutschlandweit, denn die ARD Infonacht wird auch von den Programmen B5 aktuell, hr-iNFO, rbb-Inforadio, MDR Info, WDR 5, SWR Aktuell und AntenneSaar ausgestrahlt. Die ARD Infonacht ist damit über Norddeutschland hinaus in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu hören.

Kompetentes, vielfältiges Team

Das Team der ARD Infonacht kommt nicht allein aus der Redaktion von NDR Info, sondern aus dem gesamten NDR und auch aus anderen Landesrundfunkanstalten: So zählen zu den Moderator*innen und redaktionellen Mitarbeiter*innen etwa Journalist*innen von NDR 2 und N-JOY, aus dem NDR Fernsehen, der Tagesschau, vom MDR oder dem SWR.

NDR Info Hörer*innen werden Stimmen von Janine Albrecht, Caren Busche oder Sebastian Ottowitz vertraut sein, die das Programm von NDR Info bereits tagsüber präsentieren. Die Infonacht-Premiere am 30. Dezember werden André Schünke und Marius Zekri am Mikrofon bestreiten. Und für die Silvesternacht dürfen sich die Hörerinnen und Hörer auf Susanne Stichler freuen, die viele bereits als Moderatorin zahlreicher Aktuellformate aus dem NDR Fernsehen und der ARD kennen

Nacht für Nacht zwei Moderator*innen

Die ARD Infonacht wird Nacht für Nacht von jeweils zwei Moderatorinnen oder Moderatoren gestaltet. Die erste "Schicht" startet ab 22 Uhr on air und bleibt vier Stunden lang mit frischen Informationen und einem wachen Blick an der Seite der Hörerinnen und Hörer. Ab 2 Uhr übernimmt dann die nächste Kollegin oder der nächste Kollege das Mikrofon und bringt die Menschen - vom Bodensee bis an die Nordseeküste - bis 6 Uhr morgens bestens informiert in den neuen Tag.

Größte Veränderung in der Programmgeschichte von NDR Info

Mit der Infonacht weitet der NDR sein Informationsangebot deutlich aus, NDR Info stärkt sein Profil als Anbieter von verlässlichem Journalismus, Meinungsvielfalt und aufwändigen Recherchen. Der Start der Infonacht ist die größte Veränderung in der über 20-jährigen Programmgeschichte. Bislang sendet NDR Info in der Nacht noch die Musiksendungen Play Jazz, Nachtclub und Nightlounge. Fans dieser Sendungen finden sie künftig in anderen NDR Programmen: Der Jazz zieht zu NDR Kultur um, Nachtclub und Nightlounge zu NDR Blue und N-JOY.

ARD Infonacht wechselt vom MDR zum NDR

Noch bis zum Morgen des 30.12. wird die ARD Infonacht vom Mitteldeutschen Rundfunk produziert. Im vergangenen September hatten MDR und NDR einen Tausch vereinbart: Der NDR übernimmt mit dem Jahreswechsel vom MDR die Produktion der ARD Infonacht, der MDR wiederum übernimmt künftig vom NDR die Produktion der ARD Hitnacht.

Weitere Informationen NDR Info Nachrichten Kurz und kompakt: Die wichtigsten News aus Deutschland und der Welt erfahren Sie rund um die Uhr auf den Nachrichtenseiten von NDR Info. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | ARD Infonacht: Gut informiert durch die Nacht | 30.12.2020 | 22:00 Uhr