NDR Info sendet heute den "Gruß an Bord"

Was wäre Heiligabend ohne die NDR Info Sendung "Gruß an Bord"? Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks, die Seeleute auf Schiffen in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen.

Auch in diesem Jahr schickt der NDR die Botschaften von Angehörigen und Freunden an Offiziere und Mannschaften, die nicht zu Hause sein können. Die Radiosendung auf NDR Info hören Sie heute um 20.05 Uhr - wie immer beginnend mit dem Dampfertuten aus dem Hamburger Hafen.

Weihnachtsgrüße an Seeleute in aller Welt Seit 1953 sendet der NDR an Heiligabend Grüße an Seeleute in aller Welt. Zur Aufzeichnung von "Gruß an Bord" kommen Angehörige und Freunde in die Seemannsmission Duckdalben.







Die Sendung zum Nachhören auf NDR.de

Die Weihnachtsgrüße für die Sendung wurden bei zwei Veranstaltungen am 8. Dezember in Leer und am 15. Dezember in Hamburg aufgezeichnet.

Einen Mitschnitt der "Gruß an Bord"-Sendung werden Sie ab 20.05 Uhr zum Nachhören auf dieser Seite finden - aus lizenzrechtlichen Gründen allerdings weitgehend ohne Musik.

Auf der "Cap San Diego" von Hamburg nach Rendsburg NDR Info - Infoprogramm - 24.12.2019 07:36 Uhr Autor/in: Horn, Charlotte Das Stückgutfrachtschiff "Cap San Diego" liegt seit Jahren als Touristenattraktion im Hamburger Hafen. Doch das Museumsschiff ist nach fahrtüchtig, wie NDR Info miterleben durfte.







