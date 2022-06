Staffel 2 Science Slam: Wir haben einen Gewinner! Stand: 11.03.2022 13:00 Uhr Die zweite Staffel unseres Science Slam im Podcast ist durch - und ihr habt einen Sieger gekürt!

Knapp vier Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht der Sieger fest: Systembiologe Lorenz Adlung vom UKE in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch!

S2E4 SCIENCE SLAM Lorenz Adlung: ÜberGewicht. Weniger ist schwer Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 22.04.2022 | 17:00 Uhr | von Lorenz Adlung 16 Min | Verfügbar bis 22.04.2023 Was haben Diäten mit dem Stoffwechsel zu tun? Systembiologe Lorenz Adlung klärt über Immunzellen im Fettgewebe auf.

In einer Synapsen-Sonderfolge planen wir, mit Lorenz Adlung zu sprechen und tiefer in seine Forschung einzutauchen. Also: Bleibt dran, bald gibt es mehr Infos dazu.

Die anderen Slammer der Staffel 2

S2E1 SCIENCE SLAM Franca Parianen: Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 11.03.2022 | 13:00 Uhr 15 Min | Verfügbar bis 11.03.2023 Obwohl wir "hormongesteuert" gern mit "hirnlos" übersetzen - ohne Hormone wären wir ziemlich konfus, erklärt Neurowissenschaftlerin Franka Parianen.

S2E2 SCIENCE SLAM Dennis Schulz: Die emotionale Odyssee namens Doktorarbeit Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 25.03.2022 | 08:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic 16 Min Man forscht und forscht und forscht ... und dann ist die Doktorarbeit fertig. Doch was bleibt davon übrig, fragt sich Physiker Dennis Schulz.

S2E3 SCIENCE SLAM Francois Conrad: Warum klingt das Deutsche so schön hart? Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 08.04.2022 | 13:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic 16 Min Das Französische "schnurrt", das Deutsche "bellt" - und warum das so wahrgenommen wird, weiß Sprachwissenschaftler François Conrad.

S2E5 SCIENCE SLAM Maria-Elena Vorrath: Das ist keine Lösung Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 06.05.2022 | 18:00 Uhr | von Maria-Elena Vorrath 16 Min | Verfügbar bis 06.05.2023 Kann man Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre entnehmen? Die Geowissenschaftlerin Maria-Elena Vorrath erklärt die Rolle des Olivins.

S2E6 SCIENCE SLAM Monja Neuser: Die lange Leitung zur Motivation Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 20.05.2022 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig 18 Min | Verfügbar bis 20.05.2023 Manchmal muss es einfach die Tiefkühlpizza auf dem Sofa sein...Die Neurowissenschaftlerin Monja Neuser kennt einen Schalter für mehr Motivation.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Alle zwei Wochen, im Wechsel mit den Folgen des Wissenschaftspodcasts NDR Info Synapsen, kommt der Science Slam direkt ins Ohr! Die Wissenschaftscommunity hat ganz viel Unterschiedliches zu bieten, und die Wege dahin möchten wir Euch eröffnen. Die Synapsen-Hosts präsentieren euch die Slammer verschiedener Wissenschaften in unserem Podcast-Kanal.

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

