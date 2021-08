Menschen vor der Wahl

NDR Info

Eine Forscherin in der Arktis, ein Schweinemäster, eine Soldatin oder ein Multimillionär - was bewegt ganz unterschiedliche Menschen vor der Bundestagswahl? Welche Themen sind ihnen wichtig? Und was ist ihr Wunsch an die nächste Bundesregierung? Der NDR Info Podcast lebt vom Kontrast, von sehr verschiedenen Lebensumständen und überraschenden Perspektiven. NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher trifft ganz unterschiedliche Menschen und spricht mit ihnen über ihre Gedanken vor der Bundestagswahl. NDR Info Reporterin Charlotte Horn hat zu den Gästen recherchiert und in die Wahlprogramme der etablierten Parteien geschaut.