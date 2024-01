Wieder Streik bei der Bahn - Haben Sie noch Verständnis?

Wieder bestreikt die GDL die Deutsche Bahn - länger als je zuvor. Es scheint kein Ende zu geben in diesem Tarifkonflikt. Und wieder trifft es Pendler und Urlauber. Sind die Anliegen berechtigt und die Gewerkschaft nutzt nur ihr gutes Recht? Wie sehen Sie das?

Gerade läuft der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn (DB) - die Lokführergewerkschaft GDL hat dazu aufgerufen. Seit Mittwoch stehen wieder die meisten Züge still - und so bleibt es wohl noch bis Montag. Wer eigentlich die DB nutzen wollte, muss sich um eine Alternative bemühen.

Verkehrsmittel Bahn wird so nicht attraktiver

Kritiker der Bahn könnten sich bestätigt fühlen: Unberechenbarer Stillstand bei Reisen und beruflichen Fahrten macht das Verkehrsmittel nicht attraktiv. Aus der Politik kommen schon erste Forderungen, das Tarifrecht zu ändern und früher in die Schlichtung zu gehen. Andererseits: Ist es nicht genau die Aufgabe einer starken Gewerkschaft, das bestmögliche Ergebnis für ihre Mitglieder zu verhandeln? Und wird am Ende GDL-Chef Claus Weselsky erfolgreich sein?

Laut GDL ist Deutsche Bahn nicht verhandlungsbereit

Nach Darstellung der GDL ist die DB nicht bereit, auf zwei der Kernforderungen der Gewerkschaft einzugehen. Zum einen will die GDL auch für Fahrdienstleiter eine Tarifeinigung erreichen - das lehnt die Deutsche Bahn ab. Zum anderen fordert die GDL eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst von 38 auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich - auch hierüber will die DB nicht verhandeln. Das Unternehmen argumentiert damit, dass es für einen solchen Schritt wegen des Fachkräftemangels nicht genügend Personal einstellen könne.

Wer gerät mehr unter Druck: Bahn oder Gewerkschaft?

Noch ist unklar, wie es weitergeht. Streiks und ihre Folgen können den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Allerdings entsteht auch für die Gewerkschaft mit jedem Streiktag Druck, nämlich mit einem guten Ergebnis herauszukommen.

Was meinen Sie? Greift die Gewerkschaft der Lokführer mit Recht zum stärksten und gesetzlich geschützten Mittel in der Tarifauseinandersetzung? Oder hat die GDL Maß und Mitte verloren? Sollte wieder mehr auf vertrauliche Gespräche gesetzt werden - und geht das überhaupt noch?

Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Malte Diehl

Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn Niedersachsen/Bremen e.V.

Hartmut Petersen

Bezirksvorsitzender der GDL Nord, Gewerkschaft der Lokomotivführer