Was passiert, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird?

Was viele nicht für möglich gehalten haben, scheint wahrscheinlicher zu werden. Der Republikaner Donald Trump hat gute Chancen, erneut US-Präsident zu werden. Was würde das für Deutschland bedeuten? Und für die Weltpolitik?

Donald Trump hat bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire alle Konkurrenten aus dem Feld gejagt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er zum dritten Mal für die Republikaner in den Wahlkampf ziehen. Derzeit liegt er in den Umfragen vor dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden.

Trump verspricht Steuergeschenke

Der Kandidat lockt seine Wähler vor allem mit Steuergeschenken, die hauptsächlich Wohlhabenden und Unternehmen zugutekommen würden. So will Trump die Einkommenssteuer für Unternehmen von derzeit 21 Prozent auf 15 Prozent senken. Das wäre noch einmal deutlich weniger als das, was die Trump-Regierung bei ihrer Steuersenkung 2017 durchboxte. Damals senkte sie den Einkommenssteuersatz für Unternehmen von 35 Prozent auf 21 Prozent. Allein in den ersten drei Monaten nach dem Inkrafttreten der Steuerreform beliefen sich die Steuerersparnisse der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen auf zwölf Milliarden Dollar. Die Börsenkurse erreichten historische Höhen.

Hohe Zölle für deutsche Waren

Einnahmen erhofft Trump sich von hohen Zöllen. Laut Plänen, die er und seine Berater in Umlauf gebracht haben, will er einen Zoll von mindestens zehn Prozent auf alle Importe einführen. Auch das entspricht seiner Politik "Make America great again". Schon während seiner ersten Amtszeit belegte er Stahl und Aluminium aus Europa mit Strafzöllen. Für deutsche Unternehmen wäre ein solcher Schutzzoll ein schwerer Schlag, schließlich sind die USA für Deutschland - nach den EU-Nachbarn - der wichtigste Handelspartner.

Kein Geld mehr für die Ukraine

Ein erneuter Wahlsieg Donald Trumps hätte für die Weltpolitik sicherlich gravierende Konsequenzen. Trump lehnt weitere US-Hilfen für die Ukraine ab, sieht vielmehr die europäischen Länder in der Pflicht. Auch von einer UN-Klimapolitik hält Trump nichts: Schon bei seiner letzten Präsidentschaft hat er den Austritt aus dem Prozess erklärt.

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Cathryn Clüver Ashbrook

deutsch-amerikanische Politologin an der Bertelsmann Stiftung zu Europas Zukunft

Ralf Borchard

Korrespondent im ARD-Studio Washington

Dr. Günter Danner,

im Vorstand der Stiftung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Kultur- und Bildungsarbeit im Amerikazentrum Hamburg