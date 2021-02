ARD-Hörfunkstudio in Washington

Weißes Haus, Kongress, die großen Krisen der Welt, aber auch das Gezerre in der amerikanischen Innenpolitik - all das haben die ARD-Korrespondenten in Washington im Blick. Doch die USA sind so viel mehr als Washington. Wie die Menschen ticken, das sehen wir auf unseren Reisen quer durch das Land: die Sorgen der Arbeiter im Rustbelt, die Musikszene in Memphis, die Energierevolution in Iowa, die Trends in Miami oder der alltägliche Rassismus in Baltimore - wir sprechen mit den Amerikanern, hören, was sie antreibt, womit sie unzufrieden sind und wovon sie träumen. Sechs Korrespondenten von sechs Landesrundfunkanstalten versorgen die Radioprogramme und Online-Angebote der ARD mit allem, was in den USA spannend, berichtenswert und für Deutschland wichtig ist.

Katrin Brand ist Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Washington, DC

Katrin Brand, Jahrgang 63, gebürtige Nordhessin, gelernte Print-Journalistin, Dipl.-Ing. Raumplanung. Beim WDR seit 1991. Gründungsmitglied von Eins Live, Moderatorin der WDR 2-Westzeit, Korrespondentin im Hauptstadtstudio Berlin, Leiterin des WDR/NDR-Studios Brüssel, Leiterin der WDR-Studios im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Seit 2020 Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Washington, DC.

Claudia Sarre interessiert sich für die Minderheiten der USA

Claudia Sarre ist seit Anfang 2020 im Team Washington. Die USA kennt sie allerdings schon lange gut. Mitte der Neunziger hat sie in New York studiert, zwischen 2011 und 2015 war sie Korrespondentin im ARD-Studio New York. Im Anschluss zog sie für ein Jahr vom 48. Stock eines Wolkenkratzers auf eine kleine Farm in New Hampshire. Seitdem ist ihre Liebe zu Neuengland ungebrochen. Die Hamburgerin interessiert sich vor allem für die Minderheiten der USA, sie hat sowohl über das Wahlverhalten der orthodoxen Juden in New York berichtet als auch über die Sorgen und Nöte der Afro-Amerikaner in South Carolina. Größtes US-Korrespondenten-Abenteuer bislang: sieben Tage ohne Strom im Hurricane in North Carolina!

Julia Kastein hat bereits von 2000 bis 2005 in den USA gearbeitet

Julia Kastein, Jahrgang 68, ist in Hamburg geboren und im Schwarzwald aufgewachsen, hat in London und den USA Englisch und Kommunikationswissenschaften studiert, in Dresden bei der Morgenpost volontiert und danach beim Saarländischen Rundfunk Radio machen gelernt. Sie war Prime-Time-Moderatorin bei MDR Aktuell und MDR Kultur, hat für die ARD aus dem Hauptstadtstudio Berlin berichtet und für die österreichische Tageszeitung "Die Presse" als Korrespondentin aus London. Von 2000 bis 2005 war sie freie Journalistin in den USA - und hatte erwartet, dass diese Zeit mit dem Wahlfiasko 2000, mit Terroranschlägen 2001 und Kriegen in Afghanistan und im Irak kaum zu toppen wäre. Das weiß sie dank Trump inzwischen besser! Seit Juli 2019 ist Julia Kastein Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Washington, dort teilt sie sich die Stelle mit ihrem Ehemann Sebastian Hesse.

Torsten Teichmann redet gerne über Politik

Torsten Teichmann, geboren 1974, wuchs in Ost-Berlin auf. Mit der Aufnahme an die Deutsche Journalistenschule im Jahr 1994 folgte der Umzug nach München. Dort studierte er neben seiner Ausbildung die Fächer Kommunikationswissenschaften, Politik und Volkswirtschaft. Torsten Teichmann war Teilnehmer des Burns Fellowship Programs in den USA und des Studienprogramms Beirut Exchange im Libanon. Seit Oktober 2000 arbeitete er als Redakteur und Moderator für B5 aktuell, das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Für die ARD berichtete er in dieser Zeit regelmäßig aus Israel und den palästinensischen Gebieten, zudem als Krisenreporter aus Afghanistan, Indien und Ägypten. Für Recherchen und Reportagen reiste er auch in den Jemen, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Libanon und Sierra Leone. Seit August 2011 bis August 2017 war Torsten Teichmann Korrespondent und Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Tel Aviv. Seit 1. September 2017 ist er Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio in Washington.

Arthur Landwehr interessiert das "Warum?"

Arthur Landwehr hat schon weit über zehn Jahre in den USA verbracht, zunächst als Student in Pensacola, Florida. Später durchstreifte er auf Reportagereisen das Land, berichtete von 1999 bis 2006 zum ersten Mal als Korrespondent aus Washington. "Wir verstehen die Amerikaner weniger als wir glauben", sagt er, und da will er mit seinen Berichten übersetzen helfen: Warum tun sie was sie tun? Wenn es um Waffen geht, wenn sie den Staat klein halten wollen oder kaum nachvollziehbaren Optimismus pflegen. Er hat über den Mythos Cowboy berichtet, über die emotionale Beziehung zu Waffen und die Angst vor dem Abstieg, den die weiße Mittelschicht umtreibt.

Sebastian Hesse und Julia Kastein: Das Doppelpack

Sebastian Hesse und Julia Kastein sind seit Sommer 2019 wieder in Washington. Diesmal treten sie im Doppelpack an, beide teilen sich eine Korrespondenten-Stelle. Beim ersten Mal, von 2000 bis 2005, hieß der Präsident Bush. Das Land war gespalten. Die Europäer befremdet. Also: alles wie gehabt? Natürlich nicht. Was sich wie genau verändert hat – und warum – davon wollen die beiden in den kommenden Jahren erzählen. Und dafür möglichst viel unterwegs sein. Am Wochenende übrigens am liebsten mit Hund und Kind im wilden Umland von Washington.

