Von Herz-OP bis Fake News - welche Chancen und Risiken sehen Sie in KI?

Künstliche Intelligenz gehört in vielen Bereichen längst zum Alltag - und der Einfluss von KI auf unser Leben wird weiter zunehmen. Welche Erfahrungen machen Sie damit? Welche Hoffnungen und welche Sorgen verbinden Sie mit KI? Darüber wollen wir sprechen! Bei "Mitreden! Deutschland diskutiert". Montag um 20.15 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie ARD Mitreden! hier im Video-Livestream oder im Radio auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell

oder im auf BR24, HR Info, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Moderator Christian Orth begrüßt als Gäste:

Christian Schiffer

Netzweltredaktion desBayerischen Rundfunks

Prof. Dr. Judith Simon

Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, Mitglied im Deutschen Ethikrat

Prof. Dr. Jochen A. Werner

Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen und des dazugehörigen Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin

KI zieht in immer mehr Lebensbereiche ein

Gerade hat Apple angekündigt, den Chatbot ChatGPT demnächst ins iPhone einzubauen. In der Medizin hilft künstliche Intelligenz längst mit, große Datenmengen und Krankheitsbilder zu analysieren. Auf den Straßen wird mit den ersten selbstfahrenden Autos experimentiert. Stimmen können mit Hilfe weniger Minuten einer echten Tonaufnahme exakt imitiert werden. All das sind Anwendungsbereiche für KI, alle haben Vor- und Nachteile.

Welche Vorteile ergeben sich durch KI?

Sprachmodelle wie ChatGPT können in kürzester Zeit komplexe Texte zusammenfassen und verständlich erklären. In der Medizin kann KI bei der Diagnose helfen und Ärzten mehr Zeit am Patienten verschaffen. „Eine KI ist nie unausgeschlafen oder gestresst“, sagt etwa Professor Jochen Werner, ärztlicher Leiter am Universitätsklinikum Essen. In Pflegeheimen sind KI-basierte Roboter gegen die Einsamkeit im Einsatz. Und in der Wirtschaft kann Künstliche Intelligenz Kosten sparen und Mitarbeiter entlasten.

Weitere Informationen 4 Min Künstliche Intelligenz und die Schattenseiten der Deepfakes Risiken bei der der Nutzung von KI sind Fälschungen so genannte Deepfakes. Die sind nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos möglich. 4 Min

Wie viel Gefahr droht durch KI?

Sie wird aber in den nächsten Jahren einige Jobs wohl auch ersetzen und Arbeitsplätze kosten, täuschend echte Falschnachrichten generieren, Musik und Kunst produzieren und damit ganze Kulturbereiche in Existenznot bringen. Oder im Krieg Menschen töten. Führende KI-Forscher warnen inzwischen sogar vor einem möglichen Kontrollverlust über automatisierte KI-Anwendungen - mit unvorhersehbaren Folgen. Ungeklärt sind außerdem nach wie vor etliche rechtliche, juristische, moralische und ethische Fragen.

Sie sind gefragt!

Was denken Sie zu all diesen Themen? Welche Aspekte gibt es noch? Was ist Ihnen im Umgang mit KI wichtig? Ist sie für Sie eher Freund oder Feind? Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Rufen Sie kostenfrei an unter (0 8000) 44 17 77.