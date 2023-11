Kann die Vier-Tage-Woche eine Lösung gegen Stress und Belastungen am Arbeitsplatz sein? Macht uns das Modell "vier Tage arbeiten, drei Tage frei" zufriedener? Kritiker sagen: Das kann sich unsere Volkswirtschaft nicht leisten. Ab 2024 probieren 50 Unternehmen in einem Pilotprojekt, ob das Modell deutschlandweit umsetzbar wäre.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab einer Stunde vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

In dem aktuellen Tarifstreit fordern mehrere Gewerkschaften eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft für die nordwestdeutsche Stahlindustrie, Knut Giesler, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", manche Menschen seien der Meinung, Work-Life-Balance sei ein Schimpfwort. Das Gegenteil sei richtig.

Vier-Tage-Woche: Beliebte Vorstellung

Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kam zu dem Ergebnis, dass die Vier-Tage-Woche bei Arbeitnehmern eine beliebte Vorstellung sei - zumindest in Kombination mit gleichem Lohn. In der Befragung der Stiftung sagten gut 73 Prozent, dass sie sich eine Vier-Tage-Woche mit entsprechend kürzerer Arbeitszeit wünschen. Rund 8 Prozent wünschen sich diese auch mit weniger Lohn. Bei den Gründen wurde der Punkt "Weil ich mehr Zeit für mich selbst haben will" am häufigsten genannt (96,5 Prozent). Dahinter folgte "Weil ich mehr Zeit für meine Familie haben will" (89 Prozent). 17 Prozent lehnten die Vier-Tage-Woche ab. Sie sagten besonders häufig, dass sie Spaß an der Arbeit hätten (86 Prozent). 82 Prozent zeigten sich skeptisch, dass eine Arbeitszeitverkürzung etwas an den Arbeitsabläufen ändern würde. Rund 77 Prozent gehen davon aus, dass sie die Arbeit dann nicht mehr schaffen würden.

Können wir uns das leisten?

Kann sich unsere Gesellschaft eine Vier-Tage-Woche überhaupt leisten? Nein, meint das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und forderte bereits 2019 nicht kürzere Arbeitszeiten - sondern längere. Denn tatsächlich ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeiterwerbstätigen in Deutschland mit 34,7 Stunden im EU-Vergleich relativ niedrig.

Zuletzt hatte ein Pilotprojekt zur Einführung der Vier-Tage-Woche in Deutschland großes Interesse hervorgerufen. Ab dem 1. Februar wollen 50 Unternehmen sechs Monate lang die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von fünf auf vier Tage reduzieren. In anderen Ländern sind ähnliche Studien bereits gelaufen. In Großbritannien nahmen 61 Unternehmen an einem Pilotprojekt teil - und 56 davon gaben an, die Vier-Tage-Woche auch nach dem Ende der Testphase beibehalten zu wollen.

Was meinen Sie? Würde Sie eine Vier-Tage-Woche zufriedener machen? Wie würde sich das auf Ihre Work-Life-Balance auswirken? Oder halten Sie es für verantwortungslos, Arbeitszeit zu reduzieren?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Rena Maria Fehre

Soziologin, Leitung Servicestelle Beruf und Familie, RKW Bremen

Gordon Peters

Co-Geschäftsführer Technologiefirma Krüss, Hamburg

Dr. Anja Warning

Volkswirtin, Arbeitsmarktexpertin, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, Nürnberg