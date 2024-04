Tabuthema Krebs - wie gehen wir mit der Diagnose um?

Nach den Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate wurde viel über das Thema gesprochen. Aber wie gehen normale Menschen damit in Alltag und Berufsleben um? Unser Thema in der Redezeit morgen um 20.33 Uhr.

Der britische König Charles spricht offen darüber, dass er an Krebs erkrankt ist. Kurz darauf muss auch seine Schwiegertochter Kate Gerüchte bestätigen, dass sie die Diagnose erhalten hat. In Norddeutschland war es Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die ihre Erkrankung öffentlich machen musste. Ob prominent oder nicht: Die Diagnose ist für Betroffenen zunächst ein Schock.

Krebsdiagnose: Fünf Prozent der Bevölkerung sind betroffen

Geschätzt 4,65 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Krebs. Jedes Jahr erkranken 493.200 Menschen neu. In industrialisierten Ländern machen sie heute etwa fünf Prozent der Bevölkerung aus. Wer die Diagnose Krebs erhält, braucht zunächst Zeit, um selbst einen Umgang damit zu finden. Manchen hilft das Gespräch mit Freunden, andere schieben auch das lieber noch hinaus. Schließlich könnte die Hilflosigkeit und die Sorge der anderen eine zusätzliche Belastung darstellen.

Wie sage ich es bei der Arbeit?

Auch das ist ein Schritt, der schwerfallen kann. Nicht mit allen im Team ist man so vertraut, dass man sich persönlich austauschen möchte. Was ist hier der richtige Weg? Und wie reagieren Nicht-Betroffene am Besten auf die Nachricht?

Dann folgt, nach einer erfolgreichen Therapie, die Wiedereingliederung im Job. Manchen hilft die Arbeit, andere können sich kaum motivieren. Wie schnell schafft gelingt es, wieder bei voller Leistung anzukommen? Ist das überhaupt notwendig oder haben sich Prioritäten verschoben?

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Wie sehen Sie das? Wie haben Sie den Umgang mit dem Thema Krebserkrankung bisher erlebt? Ist eine Diagnose vielleicht auch schuldbeladen, weil aus dem Umfeld eine ungesunde Lebensführung unterstellt wird? Kennen Sie das, dass Ihnen die richtigen Worte im Umgang mit erkrankten Kolleginnen und Kollegen fehlen? Sind oder waren Sie selbst erkrankt und genervt von manchen gut gemeinten Äußerungen? Was hätte Ihnen stattdessen gutgetan? Gehen wir normal genug mit dem Thema Krebs um - oder empfinden Sie es als Tabu? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Berichte in der Redezeit.

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Birgit Beutel

Coach, Autorin des Buches "Krebs für Anfänger"

Dr. Katharina Bünz

Ärztin für Arbeitsmedizin in Hamburg

Franziska Holz

Ärtzin, Psychoonkologin, Geschäftsführerin der Hamburger Krebsgesellschaft e.V.