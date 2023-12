Neue PISA-Studie: Was läuft schief an deutschen Schulen?

Deutsche Schülerinnen und Schüler schneiden bei der weltweiten PISA-Studie so schlecht ab wie noch nie. Die Gründe sind vielschichtig. Was müssen wir am deutschen Schulsystem verändern, damit es künftig besser läuft?

Niedrige Werte im Lesen, in Mathematik und Naturwissenschaften: Deutsche Jugendliche haben im internationalen Leistungsvergleich PISA im Jahr 2022 das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. In Mathematik stürzten die deutschen Schülerinnen und Schüler besonders ab. Sie erreichten einen Punktwert von 475. Bei der vorherigen Untersuchung, die 2019 veröffentlicht wurde, waren es noch 500. Auch im Lesen und in Naturwissenschaften gab es deutlich weniger Punkte.

Negativer Effekt der Corona-Pandemie

Es ist das erste PISA-Zeugnis seit der Corona-Pandemie. Und in der Pandemie könnten auch die Ursachen für das schlechte Abschneiden liegen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Schulschließungen einen negativen Effekt auf den Kompetenzerwerb hatten, so die Autorinnen und Autoren der Studie. Ein weiterer möglicher Faktor für das schlechte Abschneiden sind fehlende Sprachkenntnisse. Die Studienleiterin Doris Lewalter sagte: "Wenn wir Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund haben, können wir nicht davon ausgehen, dass sie die deutsche Bildungssprache schon beherrschen, wenn sie nach Deutschland kommen."

Lehrermangel als Ursache?

Die Bildungsgewerkschaften machen auch den Lehrkräftemangel für das schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht außerdem einen Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und dem Elternhaus. Dieser habe sich seit über 20 Jahren nicht verringert. Dies sei ein "Skandal".

Wo sehen Sie die Gründe für das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler? Was muss sich an Schulen ändern?

